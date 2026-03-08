◆「自分と似た人」にしか共感できないリーダーが直面する、厳しい現実

共感のメカニズムを解き明かす「2つの視点」

上司と部下の関係で重要な「共感」を深く理解するために、「情動的共感」と「認知的共感」という2つのタイプについて考えてみましょう。共感という言葉は誰もがなんとなく知っていて使っていますが、しばしばこの2つの区別が曖昧になっています。

心が勝手に共鳴する「感情のセンサー」

情動的共感とは「感情的共感」ともいわれ、相手の感情に反応して、自分も同じように感じてしまうことを指します。たとえば、自然災害の被災者のインタビューをテレビで見ているうちに涙がこぼれてしまうようなケースです。

本能が引き起こす「心の反射」とその限界

これは膝（ひざ）を叩くと足が反射的に動く「膝蓋腱反射」に近い、自動的な反応であり、人が本能的に持っている“感情のセンサー”といえるものです。ただし、情動的共感だけに頼ると、「自分と似た感情を持つ人」にしか共感できなくなる恐れがあります。つまり、共感の幅が狭くなってしまうのです。

自らのモノサシを広げ、多様な「相手の靴」を履き替える柔軟性こそが、変化の激しい時代のリーダーに求められる真の資質なのです。

【解説】理性で歩み寄る「認知的共感」の力

情動的共感に対し、リーダーにとって極めて重要なもう一つの視点が「認知的共感」です。これは、相手と同じ感情に浸るのではなく、相手の立場や背景を想像し「なぜそのように感じているのか」を客観的に理解しようとする知的なプロセスです。

いわば、心ではなく「脳」で共感する技術といえます。自分とは異なる価値観や経験を持つ部下に対しても、「私ならこう思う」という主観を脇に置き、論理的に相手の視点に立つことで、より正確な状況把握が可能になります。

チームの「心理的安全」を支えるリーダーの武器

この2つの共感を使い分けることは、マネジメントにおいて大きなメリットをもたらします。

●冷静な判断力の維持：部下の悩みに情動的に共感しすぎると、上司まで冷静さを失い、適切なアドバイスができなくなる「共感疲労」に陥るリスクがあります。認知的共感を働かせることで、温かさを保ちつつも、冷静な視点で解決策を提示できます。

●多様性の受容と信頼構築：価値観が多様化する現代、自分と似たタイプにしか共感できない「感情のセンサー」だけでは不十分です。認知的共感によって、理解しがたい行動の背景にある理由を解明しようとする姿勢こそが、部下からの深い信頼（心理的安全性の向上）につながります。

相手の「地図」を読み解く姿勢を

「私は君の辛さが痛いほどわかる」と寄り添う情動的共感と、「君の置かれた状況から、そのように感じる理由は理解できる」と分析する認知的共感。この両輪をバランスよく回すことが、現代のリーダーには求められています。

まずは、部下の言葉の裏にある「背景」を問いかけることから始めてみませんか。その知的な歩み寄りが、組織の結束力を高める第一歩となります。

