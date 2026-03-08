「頭の回転」が遅くなる最悪の習慣・ワースト1とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

あなたは疲れたとき、何をしますか？

「これ以上は頭が働かない」と思うことはないだろうか？

働いていたり、家のことに夢中になっていると、誰だって疲れるときはあるはずだ。

「頭の回転」が遅くなる最悪の習慣

突然だが、私は疲れを感じたとき、とりあえず席を立つようにしている。

用もなくトイレに行ったり、誰かに話しかけたりすることで、目を強制的に覚ますのだ。

ただ、こうすると再開するのがより面倒になるように思う。

こんなとき、どうすべきなのだろうか。

「一意専心」するだけ

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』に、こんなエピソードがある。

休息も大事だが、もう1つ方法がある。これは正真正銘の現代の修道僧が教える戦術だ。（中略）

この「一意専心」という考えを説明しよう。



一意専心とは、すべてを捧げ、全力を尽くすことだ。



自分のブレーキを外して、仕事や人間関係、プロジェクトなどに全身全霊を傾ける。

「いまこの瞬間」に情熱と誠意をもって全力で飛び込むのだ。



一意専心は、「いまここに意識を向ける」「集中する」「大事なことのために時間をつくる」といった、この本の中心テーマのすべての根幹にある。 ――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より ――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

疲れたときほど、あちこちに逃げ場を探すのではなく、1つのことに全力で向き合ってみる。

「いまここ」に飛び込んだ瞬間、止まっていた時間が再び動き出すのだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）