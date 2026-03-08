ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¹â¹»»þÂå¤Ë¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤ÎÂÐÀï ¸µ¥ä¥¯¥ë¥È±¦ÏÓ¡¦É÷Ä¥Ï¡¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë£´ÂÇÀÊ ¡Ö¼«Ê¬¤È¤ÏÊÌÀ¤³¦¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×
É÷Ä¥Ï¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡´ä¼ê¸©¿Í¤È¤·¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢É÷Ä¥Ï¡¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌîµå¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤½¤¦»×¤¨¤ë¡£
¡ÚÂç³Ø¿Ê³Ø¤È¤¤¤¦·èÃÇ¡Û
2014Ç¯¤ËÅìµþÇÀ¶ÈÂç³ØËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¤·¤¿É÷Ä¥Ï¡»á¡¡photo by Sankei Visual
¡¡¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸´ä¼ê¤Ç°é¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢º£¤ä¡ÖÀ¤³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤È³åºÓ¤òÍá¤Ó¤ë¤Û¤É¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2018Ç¯¤ËÆüËÜ¤«¤é³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿½Ó½¨¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¶ÃØ³¤ÈÃ²Â©¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¡ÖÏÂÀ½¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÈÂÇÀÊ¤ÇÁê¼ê¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤¿¡£23Ç¯¤ÎWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¤ÏÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ò¸£°ú¤·¡¢Í¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¿´¤ÇÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿´¿´î¤Ï¡¢º£¤â¶¯Îõ¤Ê¿§ºÌ¤òÊü¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°ºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë7²¯¥É¥ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÌ¡²è¤Ç¤¹¤éÉÁ¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¨¡¨¡Â¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÂçÃ«¤¬°Û¼¡¸µ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤Û¤É¡¢É÷Ä¥¤Î¤¢¤Îµ²±¤âÍÙ¤ê¤À¤¹¡£
¡Öº£¤Ï¤â¤¦°ì¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´ä¼ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤È¤«¡¢´Ø·¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¾¡¼ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×
¡¡´ä¼ê¸©½Ð¿È¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀÜÅÀ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÇòµå¤ò¸ò¤¨¤¿¤³¤È¤À¡£¼«Ê¬¤è¤ê2³ØÇ¯²¼¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂçÃ«¤ÏÅö»þ¤«¤é¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2010Ç¯¤Î½Õ¡£°ËÊÝÆâ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡ÖºÇÂ®147¥¥í±¦ÏÓ¡×¤ÈÁû¤¬¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿É÷Ä¥¤Ï¡¢²Ö´¬Åì¤Î£±Ç¯À¸£´ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÂçÃ«¤È£´ÂÇÀÊÂÐÀï¤·¤Æ£²°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢»î¹ç¤Ë¤âÇÔ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥×¥íÃíÌÜ¡×¤Èëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²Ö´¬Åì¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢É÷Ä¥¤Î¤Ê¤«¤Ç¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÌ¤½Ï¤µ¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå³ÆµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ÈÄ¾ÀÜ¡¢²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë´ÆÆÄ¤Î²°·Á¾ìÅ¯Ìé¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¼Â¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢É÷Ä¥¤òÎäÀÅ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¹â¹»¤«¤é¥×¥í¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ï²¼°Ì»ØÌ¾¤«°éÀ®ÏÈ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢É÷Ä¥¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÅìÇÀÂçÀ¸»º³ØÉô¡Ê¸½¡¦ÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¡Ë¤ÎÈõ±ÛÊÙ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡£¸òÄÌ¤ÎÊØ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¶å¸Í¡Ê¤¯¤Î¤Ø¡ËÂ¼¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÈõ±Û¤«¤é¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾å°Ì¤Ç¥×¥í¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡×¤È¸ýÀâ¤«¤ì¡¢É÷Ä¥¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡Ö¹â¹»¤«¤é¤À¤È¡Ø²¼°Ì»ØÌ¾¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Ê¤ó¤«·ù¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢Èõ±Û´ÆÆÄ¤«¤é¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¹â¹»¤Ç¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌîµå¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡Û
¡¡É÷Ä¥¤ÏÂç³ØÆþ³ØÄ¾¸å¤Î£±Ç¯À¸¤Î½Õ¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂ®147¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Áá¡¹¤ÈÂæÆ¬¤Ç¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÊÑ²½¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Âç³Ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÂÇ¤¿¤»¤ë¤³¤È¤â¶ñ¸½²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÑ³×¤ò²Ì¤¿¤»¤¿±ó°ø¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÂÐÀï¤·¤¿²Ö´¬Åì¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Áê¼ê¤Ï¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È¤äºÝ¤É¤¤¥³¡¼¥¹¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¹¤ëà¥«¥Ã¥ÈÂÇË¡á¤Ê¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë½Ñ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÈèÊÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹ÂÇ¤Î¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤é¤ì¤¿¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¡¢É÷Ä¥¤ò¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ø£±µå¡¢£±µåÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤è¤ê¥³¡¼¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï°Õ¼±¤·¤¿¤ê¡¢Ìî¼ê¤Î¼é¤ê¤ä¤¹¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¥Æ¥ó¥Ý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¶¯¼å¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î²Ö´¬ÅìÀï¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ì¤¬Å¾µ¡¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢É÷Ä¥¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÇ§¤á¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆ°¸þ¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿£²³ØÇ¯²¼¤Î¡Ö¤¹¤´¤¤Áª¼ê¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÌ¼¡¸µ¤Î½»¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2012Ç¯²Æ¡¢´ä¼êÂç²ñ½à·è¾¡¡£Åö»þ¤Î¹â¹»À¸ºÇÂ®¤È¤Ê¤ë160¥¥í¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿ÂçÃ«¤Î°Û¾ï¤µ¤ò¡¢Æ±¤¸ÃÏ¤Ç¹â¹»»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿É÷Ä¥¤ÏÄËÀÚ¤Ë´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ì¤Ï?¡¡ÂçÃ«¤¬·×Â¬¤·¤¿160¥¥í¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢µ¿Ìä¤È¶Ã¤¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤Ï¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç´Ñ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Ë·×Â¬¥ß¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤¬160¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿´ä¼ê¸©±Äµå¾ì¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤êµåÂ®¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤¢¤½¤³¤ÇÅê¤²¤¿»î¹ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢¤Û¤«¤Î¹â¹»À¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬150¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤¹¤é¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¢¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤È¤ÏÊÌÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¼«Ê¬¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤Áª¼ê¡×¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡É÷Ä¥¤Ï£³Ç¯¤È£´Ç¯¤ËÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎºÇÂ®¤Ï151¥¥í¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£Âç³Øµå³¦¤Ç¤â¡Ö¥×¥íÃíÌÜ¡×¤ÈÁû¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢14Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é£²°Ì»ØÌ¾¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿Èõ±Û¤ÎÌóÂ«¤òÉ÷Ä¥¤â¼«¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç±þ¤¨¡¢¥×¥í¤Ø¤ÎÈâ¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú¥×¥í¤Ç²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Û
¡¡¥¢¥á¥ê¥«µå³¦Ä©Àï¤ÎÉ½ÌÀ¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÅêÂÇ¤Î"ÆóÅáÎ®"¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Î¤³¤ÎÇ¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ11¾¡¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï10ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö£²¥±¥¿¾¡Íø¤È£²¥±¥¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢°Û¼¡¸µ¤ÎÎÎ°è¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡£¥×¥í¤ÇÂÐÀï¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹³«ËëÁ°¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¥»¥Ñ¸òÎ®Àï¡¢Äº¾å·èÀï¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤È¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢É÷Ä¥¤Ï¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ÇÂçÃ«¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÄ¤Þ¤»¤ë¸ý¸µ¤¬¡¢²ù¤·¤µ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤È»î¹ç¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬Æó·³¤ËÍî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ã¤È°ì·³¤Ç¤º¤Ã¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï´ä¼ê¸©½Ð¿È¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ø´ä¼êÂÐ·è¡Ù¤È¤Ê¤ì¤ÐËÍ¤âÇ³¤¨¤¿¤·¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡ÂçÃ«¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿18Ç¯¡¢É÷Ä¥¤Ï53»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥í¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£20Ç¯¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò·Ð¤ÆÍâÇ¯¤ËDeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤â¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇºÆ¤ÓÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»ÅÐÈÄ¿ô¤Ï93»î¹ç¡££²¾¡£´ÇÔ¡¢£·¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÉ¸æÎ¨5.91¡£¤³¤ì¤¬¡¢É÷Ä¥¤¬»Ä¤·¤¿¥×¥íÌîµå¤Ç¤ÎÂÀ×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿ô»ú¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð·ë²Ì¤ÏË³¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢É÷Ä¥¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´ÑÅÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÂçÃ«¤â²Ö´¬Åì»þÂå¤ËÌÜÉ¸¤òºÙÊ¬²½¤·¤¿¡¢¥Þ¥ó¥À¥é¥Á¥ã¡¼¥È¤òºîÀ®¤·¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¸½ºß¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£¡Ú¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡Û
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢É÷Ä¥¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡É÷Ä¥¤Ë¤½¤¦¸þ¤±¤ë¤È¡¢¼ÁÌä¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ý¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡£¤½¤³¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤ËÂç³Ø¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤À¤«¤é¥×¥í¤Ç³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤â³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤½¤³¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÌÜÉ¸¤¬¡Ø³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ì¤ë¤«¤ÏËÜ¿Í¼¡Âè¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¤Ê¤éÃ¯¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×
¡¡22Ç¯¡£É÷Ä¥¤Ï¡Ö¸½ÌòÂ³¹Ô¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤òÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤äÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°»±²¼¤ä¥á¥¥·¥³¤Ê¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡Ö¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ö¥ê¡¼¥º¡×¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿É÷Ä¥¤Ï¡¢°ìÅÙ¤À¤±ÂçÃ«¤òÀ¸¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»±²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¶öÁ³¤Ë¤âµå¾ì¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤¤¤¿Æ±¶¿¤Î¸åÇÚ¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿»þ¡¢¶»¤¬Ì®ÂÇ¤Ä¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö±óÌÜ¤ËÄ¯¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤³¤ÎÁ°Ç¯¤Ë£¹¾¡¡¢46¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÉ÷Ä¥¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¡¼¥¿¥Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ì¡¢¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë»þÂå¤Î¥ª¡¼¥¿¥Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¥ï¥ª¡ª¡¡°Û¹ñ¤Î¿Í´Ö¤¬ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ò¾Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡É÷Ä¥¤Ï22Ç¯¸Â¤ê¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤À¤±¸òºø¤·¤¿Ìîµå³¦¤Î±ÑÍº¤Ï¡¢24Ç¯¤ËÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤À¤Ã¤¿50¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢50ÅðÎÝ¤Î¡Ö50¡Ý50¡×¤Ë½é¤á¤ÆÅþÃ£¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢ÂÇÅÀ²¦¤Î2´§¤Ë¤âµ±¤¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤Ã¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÆóÅáÎ®¤òÉü³è¤µ¤»¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÌöÆ°¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÅêÂÇ¤Ç»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡Â¾¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«¤¬¸÷¤òÊü¤Æ¤ÐÊü¤Ä¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤â¹¬Ê¡´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£º£¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡×¤À¤ÈÃ¯¤Ë¤Ç¤â¶»¤òÄ¥¤ì¤ëÉ÷Ä¥¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼«Ëý¤Ç¤â¤¢¤ë¡£