風張蓮インタビュー（前編）

「僕は彼の人生にとって0.000001％くらいしか絡んでないわけですし、そもそも覚えていないと思うんで」

謙遜というより恐縮するように、風張蓮は、ハハハッと笑っていた。



伊保内高校時代に花巻東の１年生４番・大谷翔平と対戦したことのある風張蓮氏 photo by Genki Taguchi





【強豪校の誘いを断り地元の公立校へ】

回想に登場する彼──大谷翔平とは、高校時代に一度だけ対戦したことがあった。

大谷が花巻東に入学した2010年。風張は３年生だった。当時はそれほどふたりの交錯は注目されていなかっただけに、「今になってそこまで掘り返されるようなほどのことでもないのかなっていう感じですかね」と、風張のリアクションは控え目である。

大谷と試合をしたことがある。

そんな自慢話を持つ野球経験者は一定数いるだろう。そのなかにおいて風張の、本来は「掘り返されるようなものではない話」が蘇るのは、高校時代の彼が「プロ注目」のピッチャーであり、実際にプロ野球選手となったからでもある。

岩手県北部に位置する、人口１万人に満たない九戸（くのへ）村で生まれ育った風張は、小学生からスピードボールが売りのピッチャーだった。九戸中へ進むと、そのボールは軟式ながら130キロ台後半を計測。中体連の県大会で上位進出の立役者になるほどだった。

県内の強豪校から誘いの声が耳に入る。風張が「上を目指したい」といった野心が芽生えるようになったのは、中学野球を引退後にKボールの選抜チームの一員として全国大会に出たからである。Kボールとは軟式のようなゴム製の形状ながら、重さや大きさが硬式と同じボールのこと。その全国の舞台に立ったことで向上心が芽生えたが、風張が最終的に選んだのは、地元の公立校、伊保内（いぼない）だった。

「高いレベルの野球にすごく興味を持ったんですけど、強豪校って『厳しい』ってイメージが強くて。そこで内心、少し怖くなったこともあったんです。中学では地元の仲間たちとのびのびやれて、そこそこ結果も出せていたし『だったら、私立をぶっ倒して甲子園に行きたいな』って思うようになりました」

結果的にこの決断は正しかった。小学時代から速いボールを投げられ、中学までのびのび腕を振れていた天然素材は、高校で論理的に成長を果たすのである。

【球速147キロのプロ注目右腕に成長】

風張の素質をさらに伸ばしたのは、監督の屋形場哲也（やかたば・てつや）だ。教え子いわく「かなり勉強熱心な方」のもと、メディシンボールやプランクなどで体幹を強化。股関節の可動域なども高めていった。また、運動機能を促進すると言われる初動負荷トレーニングも導入しており、それらは田舎育ちの風張にとって目からウロコのメニューばかりだった。

「負荷の強度とか違いはありましたけど、メニューそのものはプロとそんなに変わらないような練習をさせてもらっていたんですよね。そのおかげで、理に適った体の使い方とかを学ぶことができたと思います」

中学時代に130キロ台後半だった球速は、２年生の秋には147キロまで伸びていた。部員が14人しかいない公立校のエースは、こうして「プロ注目」と呼ばれるようになる。

風張と大谷が"ニアミス"したのも、ちょうどこの時期だった。

中学３年生だった大谷が所属していた一関シニアから交流戦の申し込みが伊保内にあったのだと、監督から聞かされたのである。風張は、そこで初めて「すごい選手」と大谷を知ったのだが、話は立ち消えた。チームの総意で中学生のチームとの試合を断ったとはいえ、風張自身はこう思っていた。

「シニアの時から県内では有名だったんですよ。でもあの時は、大谷選手がどうこうっていうより、中学のチームに負けるのが嫌だったんで、僕はやりたくなかったですね」

自虐的に笑いながらも、風張の本音としては「中学生なんか相手にするレベルではない」といった矜持のほうが勝っていたはずである。

最速は147キロ。青森の光星学院（現・八戸学院光星）や八戸工大一、東北といった強豪私立と練習試合を重ねて経験を積めていたし、負けたとしても０対１といった僅差が多かった。伊保内は「絶対エースが無失点で抑え、味方打線が1点でも取れば勝てる」というようなチームだったとはいえ、試合になれば各球団のスカウトが風張をマークするべく球場に訪れるようにもなっていた。自身でもプロを目指せるレベルにあるのだと期待を抱くのも、自然な流れだったわけだ。

「２年の秋から３年の春あたりになるとスカウトの方たちを意識するようになったというか。『プロ野球選手になりたい』って夢が目標になっていった感じでした」

たどり着くべき場所に到達するうえで、風張が果たさなければならない結果こそ甲子園であり、打倒私立だった。

【１年生４番・大谷翔平との初対戦】

その試金石が訪れたのが、春季岩手大会の準々決勝である。相手は花巻東。前年にエース・菊池雄星を擁してセンバツ準優勝、夏の甲子園でもベスト４に進出した強豪であり、風張が唯一、スカウトされなかった私立でもあった。「このチームに自分の力がどこまで通用するのか？」と腕が鳴っていた。

じつはこの時、風張のコンディションは万全ではなかったという。

大黒柱として実戦で投げ続けてきたことで、右ひじに炎症を起こしていたのである。とはいえ、まったく投げられないわけではなく、球速も140キロは出せる。「コースにしっかり投げきれば抑えられる」と、いつもどおりの精神でマウンドへ上がった。

１回。一死三塁で初めて対峙した背番号「18」の１年生４番バッターは、大きかった。だが、それよりも細さが際立っていた。これが、風張の大谷に対する偽りのない第一印象である。

「『うわっ！ 細いなぁ』と。でも、入った時から話題でしたし、花巻東で1年生から4番を打つくらいの選手でしたからね。チームでもオーラというか威圧感みたいなものは、ひとつ抜けていました」

第1ラウンドは1球で決着がついた。初球。キャッチャーが構えた外角より真ん中に入ったストレートを捉えられると、鋭い打球は一、二塁間を瞬く間に抜きライトへ到達した。

風張が脱帽したのは２打席目だ。カウント２ボール１ストライクからの4球目、外角のストレートを巧みにすくわれ、右中間を破るツーベースを許してしまう。

「メジャーの試合でよく見るような、あのバッティングですよ。『話題って言っても1年生だし、インコースとアウトコースを見せながらうまく打ち取れれば』と思っていたんですけど、まあ、見事に打たれましたよね。『やっぱすげぇな。中学の時、試合やらなくてよかった』って、ハハハハ」

【花巻東の強さを痛感】

風張は大谷に打たれたとはいえ、屈したわけではなかった。第３打席は外角のボールを引っかけさせてセカンドゴロに打ち取り、第４打席はフォークボールで空振り三振に切っている。後半の２打席は、風張のプラン通りに大谷を仕留められたわけだ。

ふたりの対戦は痛み分けだったが、試合での風張は痛恨を喫した。右ヒジに痛みがあったためストレート中心で、たまにフォークを投げる程度だと、試合を通してのピッチングは制限されていた。結果、打線に狙い球を絞られ5回10失点。絶対エースは6回からセンターへ移った。スコアも５対14と力の差をまざまざと突きつけられたが、風張は「現在地」を知れたことを収穫としたという。

「セーフティバントとかバスターとかすごくやってこられたこともそうですけど、強豪私立って声かけだとか、ベンチから自分たちのペースに持ち込んでくるのがうまいなって思いましたよね。試合前から『飲み込まれないように』と思って臨みましたけど、負けてそれを再確認できたというか」

この大敗から２カ月後の７月20日。伊保内は夏の大会３回戦で久慈工に４対５で敗れ、甲子園出場は叶わなかった。

当時はキャリアの通過点程度の認識でしかなかった、花巻東の１年生４番とのたった一度の対決は、13年経った今も時折、仲間内で話題に挙げてもらえる。

「YouTubeに動画が上がってますからね。それを見た知り合いから『大谷と対戦したんだ！』って言われたり。いい思い出です」

風張は大谷と会話をしたことがない。

「高校の時、無理やりにでもしゃべっておけばよかったですね」

悔しいそぶりを見せるが、本心ではないだろう。18.44メートルの距離で大谷と交わした１球、１球こそが財産。

そのことを、風張は大事にしている。

つづく＞＞