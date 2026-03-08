塩多雅矢さん伝授…球速アップに繋がる“骨盤入れ替え”ドリル

投手を務める子どもを持つ保護者や指導者にとって、球速アップは共通の願いだろう。柔軟性があるだけでは不十分で、理想のフォームを維持する力がなければ投球は安定しない。年間20校以上の中学・高校で投球改善を指導する塩多雅矢さんは、理想の形を「保つ」ための筋活動を体に覚え込ませることが重要だと説明。骨盤を速く動かすドリルを推奨している。

ボールのスピードを上げるには、最終的に「肩の入れ替えのスピードが速いこと」が重要になる。その前段階として必要なのが、骨盤を速く回すこと、着地の際に深い「割れ」をつくることだ。塩多さんは「骨盤を速く回せるというのは肩を速く回す手前の必要な条件」と説明する。

骨盤の向きを横（右投げなら三塁側）から捕手へ素早く回転させる感覚を養うのが「レッグロール」というドリルだ。まず仰向けになり、両膝を曲げてつけた状態で持ち上げる。お尻の位置が体のラインと真っすぐ並ぶようにし、浮かせた両足を左右へ交互に倒す。ただ足を振るのではなく、骨盤の向きを入れ替える意識が不可欠だ。

動作のコツは、足を「転がすというよりも、上下をパッと入れ替えるイメージ」で動かすこと。この入れ替えの感覚が実際の投球における、骨盤の速くコンパクトな回転に繋がる。スピードを意識して動かすことが大切だが、足を地面に着く直前で止める力も求められる。

心掛けたいのは、倒した位置で「足をピタッと一回止める」ことだ。足が地面に着くと、着地足を固定する動きから遠ざかってしまう。骨盤を回してから「浮かせた位置でキープする」ところまで完遂するのが理想だ。このドリルで素早い入れ替えと止める力を養えば、球速アップへの大きな一歩となるだろう。（First-Pitch編集部）