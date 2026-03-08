ヘッドセットを装着するだけで全身の健康状態が分かる…未来の人間ドック「メタトロン」を試してわかった「衝撃的なこと」

未来の人間ドック「メタトロン」

'00年代にロシアで開発された「未来の人間ドック」「量子波動測定器メタトロン」。

こう書くと一気に胡散臭くなるが、来歴は案外まじめだ。もともとはソ連時代、応用心理物理学研究所（IPP）のロシア人医師らの研究開発から始まった、体内エネルギー測定機器のようなものらしい。

私はこのメタトロンの存在を実は10年以上前から知ってはいた。だから正直に言えば、「いまさらネタとして引っ張り出すには、古くないか？」という気持ちもあった。

ところが、この連載を始めた途端、美容・健康オタクたちから、驚くほど同じ反応を浴びせられた。「美容連載しているのに、まだメタトロンやってないの？ へえ……」と、小馬鹿にしたような目をしてきたのだ。

彼らの話を総合すると、「30分ほどヘッドセットをこめかみに当てるだけで、人間ドックとほぼ同等、あるいはそれ以上に詳細な結果が出る」らしい。

最近は中国製のニセメタトロンが横行しているから気をつけろと言われた。そこで、由緒正しいメタトロンを提供している医療ITシステム会社「マクロスジャパン」を訪ねてみることにした。この会社は、開業医が利用する電子カルテの開発や先端医療機器の販売をしており、メタトロン最上位機種も取り揃えているらしい。

短時間で全身を解析

早速会社に伺うと、社長が説明をしてくれた。メタトロンは、細胞や臓器の固有周波数（低周波）の信号を測定することで、西洋医学的な臓器レベルの分析に加え、チャクラ・経絡など東洋医学的要素も分析、最終的に全身約5500ヵ所を短時間で解析できるそうだ。全身のエネルギーバランス、感情の傾向、体質にあわない食べ物までまるっと教えてくれるという。なんなら人生のPDCAまで回してくれそうである。

美容についても尋ねると、「身体が整えば、美しくなるのは当然でしょう」（社長）とのこと。体験談を見ると、確かにシミが薄くなっている人もいる。すごい。完璧だ……メタトロンは完璧すぎるぞ。

急に膝を悪くした中年男性がメタトロンを使って分析したところ「膝じゃなく腰に菌が溜まっている」ことが判明し、エネルギー調整をしたら翌日には問題解消した例もあるそうだ。ロシア、アメリカ、EU圏など51ヵ国の現役医師が医療現場で活用しているとのことで、今後はASEAN地域でも承認されていくという。

さようなら、豚肉と焼酎

さっそく私も、メタトロンでの測定分析をしてもらった。ヘッドセットをこめかみに当て30分、すぐに結果は出た。

まず、体にあわない食べ物リスト。そこには、夜な夜な寄り添ってきた友人である「焼酎」と「豚肉」の文字が、まるで別れ話のメールのように並んでいた。私にとって豚肉と焼酎は「青酸カリ」。牛肉に至っては「トリカブト」のようなものらしい。もちろんこれはたとえ話で、体質的にあわない度合いがそれほど強いという意味だが、それにしても衝撃的だ。

「でも黒霧島が大好きなんです」とすがる私に、メタトロンサイドは「体の細胞は烏龍茶を求めてますから、ウーロンハイでならギリOK」と温情判決。なるほど……。

さらに、私の「乱れやすい感情」は「驚き」らしい。急な出来事に弱く、頭の中で考えが堂々巡りするタイプとのこと……まさに心のトリセツを読まれた気分だ。おまけに、治療中の奥歯までズバリ指摘された。ヘッドセットをつけるだけで虫歯の在り処まで暴かれるなんて、もはやレントゲンより話が早いじゃないか。

2日後からあらわれた変化

「とりあえず2週間、豚肉・牛肉・焼酎はやめて生活してみてください。納豆も、角さんの体にはあまりあわないですね」と言われ、しぶしぶ鶏肉と里芋、白身魚、烏龍茶の毎日へ。

こんな暮らし、望んだ覚えはない……と嘆いてみたのも束の間、2日目あたりから（早っ！）、肩こりは軽くなり、ガスはおさまり、便秘は解消し、寝つきも寝起きもよくなり、肌までご機嫌になってしまった。

要するに、結果が出てしまったのだ。散々メタトロンを疑ってきた私だが、人は、理屈よりも「体で覚えたこと」のほうを信じてしまう生き物である。納豆が、誰にとっても正義とは限らない。正しさの形は、体の数だけちがうのだと知る。

メタトロンは「絶対的な正解」を突きつける機械ではなく、それぞれの体に書き込まれた「自分だけの健康の物語」を、読み込んで告げてくれる機械なのだと思った。そりゃ肌もご機嫌になるわ。

「週刊現代」2026年3月16日号より

