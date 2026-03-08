用心棒代もみかじめ料もすべてアウト…警察が暴力団へ下す「徹底した経済制裁」

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

様々なやくざの収益活動

やくざのシノギ（収益活動）の根源はカスリを取ることにあると思われる。ある業者がいい商売をしている。稼ぎはウハウハ状態のようだ。やくざが横から出てきて、ちょっと寄越せや、いろいろ便宜を図るからさあ、と持ち掛ける。

これが飲食店に対するみかじめ料、工事業者に対する前さばき料や交通整理代、催し事におけるショバ代などになっている。本来、何の権利もないところに私的に権利を主張し、何ほどかのカネを取る。

そういえば博打におけるテラ銭などもその類いかもしれない。賭博場を開帳する。張り客のうち勝者の勝ち金から何割かをテラ銭として差っ引く。勝っている者にとっては、もともと不労所得のカネである。勝ち金からいくぶんか持っていかれても微々たるものとして、おうように許す。そのことで賭博場開帳図利は成立し、博徒は飯を食える。

カスリを禁じる警察の取り締まり

競馬や競輪、競艇などの公営競技でも自分が主催者でないにもかかわらず、あたかも主催者であるかのように賭け金を集め、勝敗に応じ、カネを分ける（ノミ行為という）。

こうしたカスリを取る行為は行政や警察がそれぞれ取締法を用意してすべて禁じた。パチンコホールの用心棒代も、飲食店からのみかじめ料も、公共工事の下請け業者間の談合もすべてアウト。それどころかパチンコ業界などでは警察が暴力団に代わって、警察のための資金源や再就職先に変質させた。

現在、やくざの敵は単に警察ばかりか民間の業者や経営者もやくざを敵視する役に転じた。やくざがカスリを取る隙間を失い、日々困窮するのは当然だろう。

