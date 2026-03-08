¡Ö½¢¿¦¡á°ÂÄê¡×¤Ëµ¿Ìä¡¡24ºÐ¥Î¥Þ¥É¤ÏAI¤ò¶î»È¡¢¡Ö½µ10»þ´ÖÏ«Æ¯¡×¤ÇÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë
¥é¥È¥Ó¥¢½Ð¿È¤Î¥µ¥Þ¥ó¥¿¤µ¤ó¡á2025Ç¯11·î5Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¡¢¶âÀ®Î´°ì»£±Æ
¥¢¥¸¥¢¤Î³¹¡¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤ÎÆ¯¤Êý¤äÊë¤é¤·Êý¤òÅÁ¤¨¤ë¥ë¥ÝÏ¢ºÜ¤ÎÂè2ÏÃ¡£µ¼Ô¤ÏÄ¹ºê»Ô¤Ç¥é¥È¥Ó¥¢½Ð¿È¤Î¥µ¥Þ¥ó¥¿¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£Èà½÷¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡Ê¾ì½ê¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤À¸¤Êý¡Ë¡×¤òÁª¤ó¤À¡£ËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤¬´ûÂ¸¤Î¼Ò²ñ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¹¬Ê¡¤Î´íµ¡¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ïµ¼Ô¤ò¼¡¤Ê¤ë¼èºàÃÏ¥¿¥¤¡¦¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ä¹ºê¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¼èºà¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
»ÔÆâ¤Î½¸¹ç½»Âð¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦15¥«¹ñ¤«¤é¤Î23¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÚºß¤Ï5½µ´Ö¤Û¤É¡£Ä¹ºê¸©¤¬½é¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÍ¶Ã×»ö¶È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÆüÃæ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì»Å»ö¤â¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿ÏÂ³Ø½¬¤äÏÂÂÀ¸Ý¡¢²¹Àô¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ä¹ºê»ÔÆâ¤Ë5½µ´Ö¤Û¤ÉÂÚºß¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤é¡á2025Ç¯11·î4Æü¡¢¶âÀ®Î´°ì»£±Æ
¤³¤³¤Ç¥é¥È¥Ó¥¢½Ð¿È¤Î¥µ¥Þ¥ó¥¿¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ë¼èºà¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤è¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£
ÍâÄ«¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µÊÃãÅ¹¤Î2³¬¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÈà½÷¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ª¤òµ¿¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Ï¡¢·î40»þ´Ö¤Û¤ÉÆ¯¤±¤ÐÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö½µ¡×40»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö·î¡×¤Ë40»þ´Ö¤À¡£1½µ´Ö¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ï10»þ´Ö¤Û¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
AI³èÍÑ¤ÇÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÃ»½Ì
Î¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹Èà½÷¤Î¡ÖÀ¸³è¤ÎÎÈ¡×¤ò¼¨¤¹¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
»Å»ö¡§¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¡Ê¶µºàºîÀ®¤Ê¤É¡Ë
¼ýÆþ¡§·î3000¡Á4000¥É¥ë¡ÊÌó45Ëü¡Á60Ëü±ß¡Ë
Ï«Æ¯»þ´Ö¡§½µ10»þ´Ö¤Û¤É
Éð´ï¡§AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¤É
AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¯¤¯»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¡£¤³¤ì¤ÇÎ¹Èñ¤äÂÚºßÈñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Þ¥ó¥¿¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÇ®°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤¬ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼ýÆþ¸»¡£º£¸å¤Ï¿ôÇ¯¤«¤±¤ÆÊÌ¤ÎÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡£¡ØÀ¸¤¤¬¤¤¡Ù¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼ýÆþ¤âÆÀ¤é¤ì¤ëÆ»¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡×
ZÀ¤Âå¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¡Ö¹¬Ê¡¤Î´íµ¡¡×
Èà½÷¤ÏÁ°Ç¯¤ËÊÆ¥ß¥Í¥ë¥ÐÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¼þ°Ï¤¬¸À¤¦¡Ö°ÂÁ´¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¡¢´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡×¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤ÆºÆ¤Ó½Ð¤Æ¤¤¿¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¡£·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤À¸¤Êý¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢½¢¿¦¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö»ä¤¿¤ÁZÀ¤Âå¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾å¤ÎÀ¤Âå¤Î¡Ø¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡Ê¹¬Ê¡¤Î´íµ¡¡Ë¡Ù¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Î»ñËÜ¼çµÁ¼Ò²ñ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿À¸¤Êý¤òÈãÈ½Åª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤³¤ÎÆ»¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬Ê¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·¾å¤Î¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤Ï¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Þ30Âå¡¢40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²È¤òÇã¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£µÕ¤ËÊÆ¥É¥ë¤Ç6·å¤Î¹â¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆ»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡¢¤È»ä¤¿¤Á¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤â¤¢¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î¥ë¡¼¥È¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥é¥È¥Ó¥¢½Ð¿È¤Î¥µ¥Þ¥ó¥¿¤µ¤ó¡á2025Ç¯11·î5Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¡¢¶âÀ®Î´°ì»£±Æ
Âç¤¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¤¥¨¥¹¡£¤¹¤´¤¯¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉÔÄ´¤ËÇº¤ó¤À¡£¿Æ¤ä¶µ¼ø¡¢Í§¿Í¤«¤é¤Î´üÂÔ¤â½Å¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤Ç¤âºÇ¸å¤ÏÄ¾´¶¤ò¿®¤¸¤¿¡£ÍýÀ¤Ï°ÂÁ´¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤òµá¤á¤ë¤¬¡¢´¶¾ð¤Ï°ã¤¦Êý¸þ¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×
¤½¤â¤½¤â¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÊë¤é¤·¤¬¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤ÎÅÔ»Ô¤ò³Ø´ü¤´¤È¤ËÆ±µéÀ¸¤È¼þ¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¼ø¶È¤Ï¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¼õ¹Ö¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ß¥Í¥ë¥ÐÂç³Ø¤Ï¡¢µ¬³Ê³°¤Î¶µ°é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆñ´ØÂç³Ø¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤Êë¤é¤·Êý¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¡Ö¾ï¤ËÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¡£
¤½¤¦¤·¤¿À¸¤Êý¤Î²¿¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Èà½÷¤Ï¡Ö²¿¤è¤ê¡¢¼«Í³¤È¹¥´ñ¿´¤òÄÉµá¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢²ñ¼Ò¶Ð¤á¤Ç¤ÏÇ¯¤Ë¿ô½µ´Ö¤ÎµÙ²Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¸«¤¿¤¤¤â¤Î¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¤âÆ°¤±¤Ê¤¤¡£Á´¤¯°ã¤¦ÅÚÃÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×
¼º¤¦¥â¥Î¤â¤¢¤ë¡¡¤Ç¤â¡¢¥³¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬¤Ä¤¯¤ë¿·¤¿¤Êå«
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼º¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÁ´¤Æ¤òÆ±»þ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î²È¡Ù¤È¤¤¤¦°ÂÁ´ÌÖ¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ä²ÈÂ²¤â°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
Ä¹ºê¤ËÍè¤ëÄ¾Á°¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ï¡¢¥¿¥¤ËÌÉô¤Î¸ÅÅÔ¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤é¤¬Êë¤é¤¹¡Ö¥³¥ê¥Ó¥ó¥°¡Êco-living¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ÁÂÖ¤Î»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»ä¤ÏÅö»þ¤³¤Î¡Ö¥³¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¿Í¡¹¤¬Æ±¤¸¶õ´Ö¤ÇÆ¯¤¯¡Ö¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¡Êco-working¡Ë¡×»ÜÀß¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ¯¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸ÉßÃÏÆâ¤Ç½ÉÇñ¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥³¥ê¥Ó¥ó¥°¡Êco-living¡Ë¡×¤À¡£
À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é¡Ö»÷¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Î¿Í¡¹¡×¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ç¶¦¤ËÆ¯¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í·¤ó¤À¤ê¡¢¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤óÈà¤é¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼¡¤Î¾ì½ê¤Ø¤Èµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤Î¥Ï¥Ö¤Ï¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ð¥êÅç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÉÑÈË¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤Î¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡×¤À¡£
¥Î¥Þ¥É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ï¡Ö´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¡×¤È¤Î»ëÅÀ
¥µ¥Þ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤Ë¤ÏÍ§¤À¤Á¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤¬¤Ê¤¤¤È¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Î¥Þ¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤ÎÊý¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥é¥È¥Ó¥¢¤ÎÍ§¿Í¤è¤ê¤â´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦?
¡Ö¹â¹»¤äÂç³Ø¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡Ø¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿¡Ù´Ø·¸¤À¤¬¡¢¥Î¥Þ¥É¤Ï³§¤¬¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤Êý¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤«¤é¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×
Æü¾ï¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥³¥ê¥Ó¥ó¥°»ÜÀß¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤¬¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾å¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
³ÆÃÏ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ê¡²¬¤Ï10·î¡¢¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Ï2·î¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥À¥Ê¥ó¤Ï3·î¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¥Ð¥ó¥¹¥³¤Ï6·î¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¡¢»þ´ü¤¬¤Û¤Ü¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¥Î¥Þ¥É¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºÆ²ñ¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½Ð²ñ¤¦¿Í¤Î¿ô¤ÏÈôÌöÅª¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ1¥«·î¤Ç¡¢Ê¡²¬¤ÈÄ¹ºê¤Ç80¿Í¤¯¤é¤¤¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÇ»Ì©¤Ç¡¢ËèÆü²¿¤«¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¿·¤·¤¤¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤Ë²¿¤«¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë¿¨¤ìÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¸¤Êý¤òÂ³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¡×
¡ÖÌòÎ©¤Ä¤«ÈÝ¤«¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¿Í´Ö´Ø·¸
¤³¤¦¤·¤¿Êë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬µÚ¤Ö¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥Þ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹À¤³¦¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¸ª½ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¤«¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤ÎÀ¤³¦¡£¤Þ¤º¡¢À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡£³Ø¹»¤Ç¤Ï¡Ø¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¡á¼è°ú¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
»ä¤ÎÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»¡¤·¤¿¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Î¥³¥ê¥Ó¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¡¢»ä¤¬360ÅÙÅê±Æ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄó°Æ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø³Ú¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¡Ù¤È¼¡¡¹¤È¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¡Ø»Å»ö¡Ù¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¿Í¤ËÂÐ²Á¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡Ë½ã¿è¤Ë¡Ø¹¥¤¡Ù¤Ç¤ä¤ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡Ö¾ðÇ®¡×¤òÃæ¿´¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¿ÍÀ¸¤È¤Ï
¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥µ¥Þ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥ë¥È»°¹ñ¤Î²Æ»êº×¡×¤â´ë²è¤·¤¿¡£ÅÁÅý°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢²Ö´§¤òºî¤ê¡¢¤¿¤²Ð¤ò°Ï¤ó¤Ç²Î¤¤ÍÙ¤ëº×¤ê¤Ç¡¢600¥æ¡¼¥í¡ÊÌó11Ëü±ß¡Ë¤Î·ÐÈñ¤Ç150¿Í¤¬³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÊó½·¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬»ä¤Î¼ñÌ£¤Ç¡¢À¸¤¤¬¤¤¡£¼«Å¾¼Ö¤äÄà¤ê¤Ë¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Ï¡ØÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×
ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤Î¶ñÂÎÎã¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÏÃ¤Î¼ñ»Ý¤Ë¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤â½¾Íè·¿¤Î²ñ¼Ò°÷À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤ÎÀ¤³¦¤ò1¥«·î¤Û¤É¼èºà¤¹¤ë¤¦¤Á¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö»Å»ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾ðÇ®¡×¤òÃæ¿´¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¤¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ÎÊÌ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¿¼·¡¤ê¤·¤¿¤¤¡£
¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Î¥³¥ê¥Ó¥ó¥°»ÜÀß¤Ø
¼èºà¤Î½ª¤ï¤êºÝ¡¢»ä¤¬¡Ö³¤³°¤Î¥Î¥Þ¥É»ö¾ð¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¤È¡¢Èà½÷¤ÏÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡ª ¥³¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤«¤é¡×
»ä¤¬Ä¹ºê¼èºà¤ò½ª¤¨¡¢Åìµþ¤ËÌá¤ëÁ°¤Ë1ÄÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¥¿¥¤ËÌÉô¤Î¸ÅÅÔ¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Ë¤¢¤ë¥³¥ê¥Ó¥ó¥°»ÜÀß¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¥¸¥ç¥ó¤«¤éÆÏ¤¤¤¿WhatsApp¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡Ö¥¿¥¤¡¢¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤«¤é¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥«¥Ê¥ê¤µ¤ó¡£Alt_coliving¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Û¡¼¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤Î¥µ¥Þ¥ó¥¿¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÊÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¡ËWhatsApp¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¼èºà¤ÎÁÀ¤¤¤òÀ°Íý¤Ç¤¤¿¤éÏ¢Íí¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÊý¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤êÊý¤â¿·Á¯¤À¡£
»ä¤Ï¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤È¤Ï
Í·ËÒÌ±¡Ê¥Î¥Þ¥É¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë³ÆÃÏ¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÆ¯¤¯¿Í¡¹¡£À¤³¦¤Ë3500Ëü¿Í¤¤¤ë¤È¤Î¿ä·×¤¬¤¢¤ë¡£
ÄÌ¿®´Ä¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÀ¸³èÈñ¤ò²Ô¤²¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÉáµÚ¤â¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖNomads.com¡×¡Ê2026Ç¯1·î29Æü»þÅÀ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï37ºÐ¡£67%¤¬ÆÈ¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¡Ê53%¡Ë¡¢Âç³Ø±¡½¤Î»¡Ê½¤»Î¤¬34%¡¢Çî»Î¤¬3%¡Ë¤È¹â³ØÎò¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¿¦¼ï¤ÏIT¤ä¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö·Ï¤¬Ãæ¿´¤À¡£¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¡Ê38%¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡Ê18%¡Ë¡¢µ¯¶È¡Ê18%¡Ë¡¢Ç¯¼ý¤ÏÃæ±ûÃÍ¤¬8Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó1320Ëü±ß¡Ë¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï12Ëü4613¥É¥ë¡ÊÌó1900Ëü±ß¡Ë¡£
¥¢¥¸¥¢¤¬¿Íµ¤¤ÎÂÚºßÀè¤À¡£Ë¬Ìä¼Ô¿ô¤Ç¤Î½¸·×¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¤ä¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡¢Åìµþ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Á¥ã¥ó¥°¡¼¡Ê¥Ð¥êÅç¡Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥À¥Ê¥ó¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤¬10°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£