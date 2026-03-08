中村仁美「今ならその意味が分かる」思春期の子供を見守る中で思い出した「恩師からの言葉」

さまぁ〜ずの大竹一樹さんとの結婚後、母として、妻として、そして一人の女性として、感じたこと、考えたことを、フリーアナウンサー中村仁美さんならではの目線で綴るFRaU Web連載「騒がしくも愛おしい日々」（隔月更新）。

この春から中学3年生に進級し、あっという間に中学最後の1年を迎えようとしている長男くん。人間関係や自分自身のことなど、年相応に様々にもがき悩んでいる様子をそばで見ていて、中村さんが思うこととは？ 高校卒業時に恩師からかけられた「はなむけの言葉」。「今ならその意味がわかる」と語る中村さんが、長男くんに向けて親として抱く「激励の言葉」を綴ります。

思春期の長男を見ていて思うこと

3月になりました。

我が家の三兄弟も、4月から、それぞれ1つ上の学年に進級することになります。

三男はいよいよ小学生！

どんな新生活が始まるんだろう！と、こちらもワクワク。

新生活を迎える準備として、まず、子供部屋の断捨離を！と年末から思っているのですが、未だ思っているだけにとどまっています。

次男は、小学校5年生へ。やるべきことにそろそろ自分で気が付いて、自発的に行動してほしい、と、常々声をあげているのですが、彼のどこにもひびいていないようで。相変わらず、次男の行動には頭を悩ませています。

長男は、あっという間に中学3年で最終学年です。

中学校って、なんて早いんでしょう。

恐れていた“反抗期”と言われる年齢ど真ん中ですが……まだそれほど荒れるような事はありません。

ただ、子供から大人へと移り変わる移行期。

他者と比べて自分とは？を、考える年齢です。

元来、繊細で周囲の気持ちにも敏感に反応してしまう長男は、学校や部活で、例に違わず、色々と悩むことが増えているよう。

高低様々な立ちはだかる壁に、悶々としながらもどうにか乗り越え、そしてまた現れる壁にため息をつく……

友達とのコミュニケーションから始まり、思春期ゆえの気持ちの揺れ動き、こうありたいと願う自分の理想像と現実のギャップ……

私の知るところ、知らないところで、青年期らしく日々もがいているようです。

私も自分の同じ時期を思い返してみるのですが、同じように友人関係や部活で、確かに悩んでいたはずなのに、記憶は薄っすら。

長く流れた時間が解決してくれたのでしょうか？

傷跡すら見つかりません。

だから、大人の私達からすれば、そんなこと長い人生において大したことではないよ！と、言いたくなってしまうのですが、子供にとって、今いる学校や部活が、世界の全て。

その中で起こることは、大したことではない、なんて、決して簡単には思えないようです。

いじめや暴力沙汰ではないので、親が介入できることはなく、私ならこうする、こんな風に考えてみたら？と、これまでの経験から得て感じたことを伝えるのみ。

ただ、どんなに周りの大人が格言やアドバイスを彼の前に差し出しても、彼自身がそれを自分のものとし、納得しないかぎり、その壁を乗り越える力にはなりません。

親は、そばで見ているだけしかできません。

しかも、第一子だからか、事によっては、ややもすると息子と一緒に落ち込んで、息子以上に悩んでしまい、いけない、いけない、この感情は彼だけのものだ、と、俯瞰で眺めるのに必死な時も。

“美味しいご飯を作ってあげる、それだけでいいんじゃない？”というママ友の言葉を噛みしめるようにしています。

“乗り越えられない壁はない”という言葉に、親としては別の思いも…

そんな中、知ってか知らずか2人の弟達は、長男に容赦なく絡んでいき、いつも通りの兄弟喧嘩やじゃれあいに。

フッと笑顔になる長男を見ると、ああ、兄弟が多くて良かったな、と改めて思っています。

外で沢山悩んで心がクタクタになっても、家に帰れば、いつも通りの時間が流れる。

意外と、そういう何でもない家族の日常が、心を癒すのかもしれません。

また、こういう経験こそが、思春期の子供には大切で、

まさに、教科書からは学べない、将来社会に出て必須となる考え方や物の見方、自分なりのマインドチェンジの術を得る“絶好のチャンス”だ、と言われています。

自分の力で乗り越えた経験は、これからの自信にもつながるでしょうし、同じような壁なら、次は楽々と乗り越えられるでしょう。

乗り越えられない壁はない。

神様は、あなたが乗り越えることができる人だから壁を与えた、とも。

親としても、そうあって欲しい！と思いますが……

この歳になると、相反する思いも。

簡単に諦めて欲しくはないけれど、乗り越えない壁があってもいい、と。

それは逃げや負けではなくて、自分の心を守るため。

1つや２つ、乗り越えずに、脇道を行ったって、それはそれでまた違う景色が見られていいんじゃない？

心が壊れるまで頑張る必要はない。

そこまでして、越えなくてはいけない壁なんてないよ、と。

今なら分かる。高校卒業時にもらった「はなむけの言葉」の意味

そもそも、自分がどんなに望んでも、努力をしても、どうしたって手に入らない物もあるし、伝わらない思いがある。そんな壁を、誰しも一度は経験するものです。

さらに、その乗り越えられなかった壁を、意図も簡単に（そう見えるだけかもしれませんが）なんなく乗り越え手に入れている人を、隣で見なくてはいけない残酷さも、時として人生には起こります。

同じことをしているのに、結果は違う。

私の方がこんなに努力したのに、なぜ？？

そんな風に、人間は平等ではない。

学生時代、陸上部の顧問に、高校卒業のはなむけで貰った言葉は

“負けないと強くなれないぞ”

今ならその意味が分かります。

そんな壁があることを知ることで、この先の人生をもっと強く生きることができる。

と、今日までの経験で私は思うのですが、この考えを、将来にこぼれ落ちるほどの夢と希望と可能性を見据えた14歳の息子に、今、伝えるべきなのか……。

大丈夫。

あなたの未来は、あなたが想像している何十倍も、心震える楽しいことが起こるから。

だから、大丈夫。

結局、親として最後に言えるのは、この言葉のみ。

青年期、大いに悩んで、もがいたらいい！

そんな日々が、君を作っていくのだから。

4月から新生活を迎える皆さん、おめでとうございます！

くれぐれも、頑張りすぎにはご注意ください。

★次回の更新は5月。お楽しみに！

