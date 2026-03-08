3月8日から大阪で大相撲春場所が始まる。前場所の2026年初場所では6年ぶりに天皇皇后両陛下が観戦され、2横綱2大関が全員敗れるという文字通り白熱した展開に、大いに盛り上がった。

【写真】天皇皇后両陛下と長女・愛子さま

そして、取り組みとともに人々の感情を揺さぶったのが”天覧相撲”を観戦された愛子さまの装いだ。その特徴について、臨床心理士の岡村美奈さんが分析する。

2026年1月18日、初場所の8日目、6年ぶりに行われた天覧試合。この日用意された座席は3つ。観戦のため国技館を訪問されたのは天皇皇后両陛下と長女の愛子さまだ。

「両陛下ご入場」の場内アナウンスが流れると、会場からは大きな拍手が沸き起こる。天皇ご一家の姿が見えた途端、歓声ともため息ともつかない声が沸き起こった。雅子さまと愛子さが美しい着物姿だったのだ。

雅子さまがお召しになられていたのはペールブルーにも見える上品な薄紫の着物。薄紫は気高さや繊細さ、慈愛に満ちた癒しのイメージが強い色だ。洗練された上品さや落ち着きを感じさせる色は、優しく穏やかで、常に周りに気を配られる雅子さまのイメージにぴったりの色だろう。

描かれていたのは様々な吉祥文様で、縁起物で長寿の象徴といわれる熨斗アワビが文様、亀甲文様や菊、文箱文様や梅が描かれた扇子など。天覧試合にふさわしいおめでたい柄ばかりだ。帯は金色が基調で金箔や刺しゅうが施されているが、着物となじむよう落ち着いた柄で、クリーム色の帯締めで柔らかな印象になるようまとめられていた。

天皇陛下のネクタイは雅子さまとお揃いの薄紫、リンクコーディネートがおふたりの仲睦まじさを印象づける。

愛子さまは、華やかでありながらしとやかなピンク、桃花色の大振袖だった。ピンクは愛子さまのお名前にある”愛”をイメージさせる愛情や愛らしさ、優しさを想起させる色。緊張感を和らげ、幸福感を感じさせる色でもあり、お姿を見せるだけで人々の心を和ませてしまうような愛子さまにお似合いの色だ。

振袖には桃花色一色だけでなく、薄い桜色や紅梅色、少しくすんだ撫子色など、日本の美しい伝統色が愛子さまの表情の豊かさを思わせるようにいくつも使われ、色白のお顔によく映えていた。

着物はさや形の地紋に延命長寿を意味する橘や笹が白く染め抜かれ、菊や桜、梅など縁起のよい植物文様の古典柄が描かれた華やかなもの。朱色系の帯は振袖に合わせて文様が大きく豪華で、真ん中に長寿や無病息災、繁栄や邪気払いという意味が込められている菊が描かれ、”福が来る”という豊かさと繁栄の象徴でもあるふくら雀に結ばれていた。

ボリュームをもたせ幅広く結ばれた帯揚げと、雅子さまより少し上に結ばれたクリーム色の帯締めが若さと初々しさを引き立てている。色合いを合わせた手提げのバッグも可愛らしい。

着物の所作も見事。靴を履いた時とは若干歩幅や歩き方を変えなければ綺麗に見えない草履での足運びが美しく、裾裁きがピシッと決まる。着付けの美しさもあるが、動きや所作が流れるように自然なため、裾の動きが軽やかで大振りの袖が可憐に揺れ、見るからに嬉しそうな、楽しそうな雰囲気を湛えていた。

華やかであでやかで見る人を魅了するのに、決して自己主張しない。日本の伝統である着物を完璧にコーディネートし、美しい立ち居振る舞いで素敵に着こなしている姿がとても自然だった。オーラがあるのに圧が感じられず控えめで、場の空気や雰囲気を一切邪魔しない。魅力的に輝きながらそこに”調和”してしまう。それが愛子さまの装いの特徴だろう。

伝統と格式のある大相撲を尊重する心を着物でアピールしながら、柔らかな光を放ち、周囲の雰囲気を和やかに変えてしまう愛子さま。お姿を見た人はその装いと振る舞いに誰もが魅了されることだろう。