現在、芸能界で大活躍しているのが1993年生の俳優たちだという。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、"花の93年組"を分析します。

同年代の活躍を見て嫉妬や焦りもあったでしょう

テレビ朝日史上最高記録の見逃し配信回数を誇っているドラマ『再会 〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）に主演している竹内涼真さん（32才）。

多くのドラマ通が「刑事ドラマでまだやっていないジャンルがあったのか」「見事な1話完結モノ」と評価する『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）の主演は福士蒼汰さん（32才）。同作はフジテレビで初めて「ライターズルーム方式」（複数の脚本家が共同でストーリーや構成などを執筆する）を採用したことでも話題です。

また、初回から「これはドラマではなく映画」とファンを唸らせた杉咲花さん（28才）主演の『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）で彼氏役を演じている成田凌さん（32才）。そして大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）主演の仲野太賀さん（33才）……。

この4人の共通点は1993年生まれということ。『豊臣兄弟！』に出演中の菅田将暉さん（33才）や、4月期のフジテレビ"月9"の『サバ缶、宇宙へ行く』で北村匠海さん（28才）と共演することが報じられて話題の神木隆之介さん（32才）もそう。2月25日、出演を熱望していたという映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』（3月27日公開）のジャパンプレミアに登壇した間宮祥太朗さん（32才）ら、いまをときめく俳優さんは「花の93年組」と呼ばれているそうです。

「花の〜」と言われると、森昌子さん（67才）、桜田淳子さん（67才）、山口百恵さん（67才）の「中三トリオ」か、小泉今日子さん（60才）や堀ちえみさん（59才）、シブがき隊らの「82年組」しか浮かばない私（苦笑）。「〜93年組」を知ったのは2月22日に放送された『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に、成田さんが出たときのことでした。

成田さんは美容専門学校に通っていたときに『メンズノンノ』のモデルオーディションを受けて合格。当初から「俳優になる」ことを目標に掲げ、周囲に明言していたものの、見渡せば同年代の俳優さんたちはすでに主演クラス。彼らよりスタートが遅かった成田さんは、大きな目標を言葉にすることで自身を鼓舞していたそうです。

少々驚いたのは、『おしゃれ〜』で語られる成田さんのエピソードが全部ガツガツしていたこと。

確かに子役出身で10代から演技派と呼ばれ続けている神木さんや、2013年度前期のNHK連続テレビ小説『あまちゃん』でブレークした福士さん。その『あまちゃん』には、名前が「太賀」時代の仲野さんも出ていたし、『仮面ライダーW』（テレビ朝日系）を皮切りに俳優としても歌手としても、おしゃれ芸能人としても話題を独占してきた菅田さんらの活躍を目にすれば、そりゃあ嫉妬もしたでしょうし、焦りもあったことでしょう。無理もありません。

既婚者が多く公私にわたって華やかです

ほかの1993年生まれを調べてみたところ、今年6月と7月、京セラドーム大阪と東京ドームで初のソロコンサートを行い、20万人を動員予定の山田涼介くん（32才）がそうでした。ほかにも山田くんが所属するHey! Say! JUMPには知念侑李くん（32才）や、元メンバーの岡本圭人くん（32才）、中島裕翔くん（32才）らが1993年生まれ。

彼らがデビューするとき、「全員が平成生まれ」と聞かされて「へ〜〜〜」と驚いたことを思い出しました。そう、あの年代が「花の93年組」なのです。

平成の大地に根付いた種子は太陽の下でスクスク育ち、時には過酷な気象状況下にも打ち克ち、令和で見事に開花したのですね。しかも、花の種類が異なっていることも、この93年組の強さであるように思います。

スターと呼ばれる以前には多くの脇役をこなしてきたし、悔しい思いをしたことも多かったでしょう。

件の『おしゃれ〜』で成田さんの転機になった作品は、2016年公開の大ヒットアニメ映画『君の名は。』だったと。"テッシー"（勅使河原克彦）役だったんですね。私も思わず、「え、出てたの？」とリアクションしてしまいました。

どんなときにもがんばっていれば「見てくれている人は必ずいる」は、やっぱり本当なのだと思いました。

さらに調べてみたところ、わが推し、藤原季節さん（33才）も1993年生まれ。2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』に出演予定ですから、多くのかたに見つかってしまうのはもうすぐです。

竜星涼さん（32才）や渡邊圭祐さん（32才）ら、出ていれば必ず視聴者の目に留まる俳優さんや、NHK御用達俳優のひとりである泉澤祐希さん（32才）も。『再会〜』で臨時バディを組む江口のりこさん（45才）から名前を何度も呼び間違えられる刑事役の上川周作さん（33才）は、自身の芸名が広く知れ渡ったところです。

また1月期、志田未来さん（32才）主演のドラマ『未来のムスコ』（TBS系）に出演中で、夜ドラ『ひらやすみ』（NHK）や、『地面師たち』『This is I』（ともにNetflix）などの話題作に「また出ている！」吉村界人さん（33才）も1993年生まれです。

ちょっと気になるのは既婚者が多いこと。でも、そういうお年頃でもあるのですね……。

と書いたそばから竹内涼真さんに新たな熱愛報道が‼ お相手は映画『10DANCE』（Netflix）で共演した"パートナー"土居志央梨さん（33才）。双方の事務所は「プライベートなことは本人に……」というおなじみの文言で関係を"認めている"うえ、土居さんは竹内さんのご家族公認ともいわれているので、このままゴールインもあり得るかもしれませんね。

え？ 熱愛が話題のSnow Man・宮舘涼太くん（32才）も1993年生まれですか。

公私にわたり華やかな93年組から目が離せません。

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

※女性セブン2026年3月19日号