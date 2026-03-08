『豊臣兄弟！』主演・仲野太賀の豪華すぎる交友関係…その人柄が芸能界で大評判のワケ

大河主演の仲野太賀が大評判

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主演を務める俳優・仲野太賀（33歳）の評判がすこぶる良い。

「とにかく気さくで謙虚。その人柄によって芸能界に友人は多く、仲野を中心に一大コミュニティが形成されています。本人は言いませんが、密かに『太賀会』と呼ばれています」（民放キー局ドラマプロデューサー）

仲野は日出高校（現・目黒日本大学高校）出身。「太賀会」は当初、高校の同級生である染谷将太、滝沢カレン、剛力彩芽らが集まる会だった。ところが最近は、さらなる大物が続々と参加するようになったという。

大物俳優が「友情出演」か

「同世代の菅田将暉や間宮祥太朗、先輩の山田孝之や賀来賢人は飲み仲間。今では大河で共演中の小栗旬、池松壮亮、浜辺美波らも集まるようになった。あいみょんや星野源らアーティストとも親交が深い」（同前）

表現者が集まれば議論が白熱することもあるが、「太賀会」は決してハメを外すことのない宴会としても知られている。

「大御所俳優の柳葉敏郎が、お目付け役としているからです。父・中野英雄が若い頃に柳葉の付き人をしていた縁で、太賀は幼少期から柳葉に可愛がられてきました」（同前）

仲野の人脈によって、大物俳優が続々と大河に「友情出演」しそうだ。

