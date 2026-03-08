「パニック障害」はどのように誕生したのかご存知ですか？

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

パニック障害の大躍進

「パニック障害」の誕生に大きな役割を果たしたのは、製薬企業アップジョン社（当時）とその研究顧問だった精神医学界の大御所ジェラルド・クラーマン医師でした（なお、現在はアップジョン社は合併や買収を経てファイザー社になっています）（J.Orr, PANIC Diaries, Duke University Press, 2006）。

アップジョン社は、自社が開発した精神安定剤アルプラゾラムがパニック障害に有効であるとの報告を得るとすぐ、1982〜1987年の長期にわたる大きな臨床試験を始めました。世界四大陸、14ヵ国を巻き込むグローバルな研究プロジェクトです。パニック障害の特効薬アルプラゾラムの効果を調べる研究で、他の疾患と明確に区別できるパニック障害の概念を確立することを目標としていました。なお、アルプラゾラムは、アメリカではザナックス、日本ではコンスタンやソラナックスという商品名で知られているものです。

この研究は成功裏に終わり、1990年にはアメリカでアルプラゾラムはパニック障害治療薬として認可されました。現在とは違い、20世紀での臨床試験の研究では、製薬企業からの経済的サポートに対する規制は緩やかで、研究者や関係者たちは豪華なリゾートホテルでの国際会議やディナーを満喫できました。そうしたチャンスは、新しい病名だったパニック障害の名前と診断方法、そして最新の治療薬を、世界各国の精神医学のオピニオンリーダーたちに広めるために最大限に利用されました。

その後、アルプラゾラムは、パニック障害だけではなく軽症の不安全般に有効な薬と見なされ、一時期、アメリカ国内でのすべての処方薬の第3位にまでなるほど爆発的に売れたといいます。そのため、当時のパニック障害は「アップジョン病」と呼ばれていたそうです。

薬物療法と精神療法のせめぎ合い

しかし1992年にアルプラゾラム臨床試験の全容が明らかになると、薬剤のパニック障害への有効性と有害作用のバランスについての深刻な論争が巻き起こりました。精神安定剤ですから予想されたことですが、眠気やふらつき、過剰鎮静などの不具合を訴える患者さんの割合が大きいことがわかったからです。

また、そのころに、別の臨床試験の結果も公表されました。薬物療法一辺倒の精神科治療に批判的だったイギリスの精神科医アイザック・マークスは、ステップを踏んでパニックを恐れないように徐々に訓練していく精神療法の一種である認知行動療法とアルプラゾラム服用の有効性を比較する研究を行っていました（ロンドン・トロント研究）。

1993年に発表された研究結果では、薬物療法はパニック発作の頻度を減らすのに有効なものの、服薬を止めるとすぐにパニック障害が再発してしまうと判明しました。さらに、半年間の追跡調査の結果、長期での再発率を考慮すると、薬物なしで精神療法（認知行動療法）を行うことがもっとも有効だと示されたのです。その結果、イギリスでは、アルプラゾラムは、国営の保険診療（NHS）で使うことは認められていません。

1990年代半ばからは、パニック障害の治療には、アルプラゾラムよりも抗うつ剤のほうが使われるようになってきています。しかし、最新の臨床研究を検討した結果をみても、薬物療法（アルプラゾラムであれ抗うつ剤であれ）と精神療法（主に認知行動療法）のどちらがより有効かの決着はついていません。

さらに、「「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること」では、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

【つづきを読む】「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること