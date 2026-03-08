WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の日本代表として帰国したドジャース・大谷翔平（31）による連日の"神対応"が野球ファンを歓喜させている。

【実際の写真】大谷選手からのサインボール、ほぼ一筆書きで「Sho」と記載されている、大谷選手が慣れた手つきでベビーカーを持つ姿も

3月2日、オリックスとの強化試合（京セラドーム）の直前、大谷はキャッチボールをこなした後、客席の少年が差し出したボールにサインした。その後も複数人のファンにサインを書き、突発の"サイン会"に会場は大いに沸いた。さらに翌3日、阪神との強化試合に臨む練習中、スタンドにボールを投げ入れてみせるサプライズもあった。

大谷は、ファン思いの選手として知られている。野球ライターの解説。

「これまでインタビューなどで、ファンへの感謝を繰り返し述べてきました。ワールドシリーズ連覇を果たし、昨年11月にドジャースタジアムで行われた優勝報告会では、大勢のファンの前で、『皆さんは世界最高のファンです』と英語でスピーチしました。また、優勝パレードでは妻・真美子さんと一緒に笑顔を振りまいた。

自身の絶大な人気のせいでパニックが起きることを危惧しているのか、球場でファンにサインを書くような機会は少ないですが、大谷選手はとてもファンを大切に思っています」

サインを求めるファンにその場で応えることもなくはないが、年々、その機会は減ってきているようだ。現地の野球ファンが証言する。

「以前は試合前にサインのファンサービスを行うこともありましたが、昨年からそれは一切なくなったように感じます。

それでもキャンプ中はファンにサインを書きますが、一昨年は50人くらいだったものの、昨年は10人、今年は5人程度と、対応する人数は年々減ってきています。また、サインをプレゼントする相手はほとんどが子供です。レア度はどんどん上がっている」

また別の野球ファンから大谷のサインボールの画像を提供してもらった。キャンプ中のごく短時間で書かれたサインだそうで、ほとんどワンストロークの簡略化された筆致ではあるが、たしかに「Sho」と書かれている。

大谷のサインボールは、数十万円で取引されているという。前出の野球ライターが語る。

「選手の直筆サインが入ったボールやユニフォーム、写真などは、"スポーツメモラリビア（記念品）"と呼ばれています。メモラリビアの売買はアメリカではれっきとしたビジネスとして成立しており、投資目的で購入する人も多い。

MLBの真贋鑑定プログラムを受けて、本物であることを示すホログラムシールが付与された品、もしくは信頼ある鑑定会社が本物と認めた品は、市場でも高値で取引されます。

大谷選手のサインボールは現在2000ドル（日本円で30万円以上）ほどで流通していますが、今後さらに値上がりする可能性も十分あります」

金銭まで絡む以上、大谷がサイン会に慎重になるのは当然のことかもしれない。