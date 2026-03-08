今日8日(日)は、北海道と東北は日本海側を中心に雪が降るでしょう。西または北よりの風が強く、ふぶく所があります。関東から西は広い範囲で晴れますが、こちらも風が冷たく感じられそうです。

冬の天気分布

今日8日(日)は、西高東低の冬型の気圧配置となるでしょう。



北海道は北部と南西部を中心に雪で、東北の日本海側も雪が降ります。北または西よりの風が強く吹いて、ふぶくでしょう。特に、北海道の北部では昼前まで非常に強い風が吹き荒れて、猛吹雪で見通しがかなり悪い所もありそうです。

東北の太平洋側は日差しが届くでしょう。前日ほどではないものの、沿岸は風が強く、今日も交通の乱れに注意が必要です。

北陸は雲が多く、昼ごろまで所々で雪や雨が降るでしょう。

関東から九州、沖縄にかけては、おおむね晴れそうです。

最高気温 全国的に平年並みか低い 晴れる地域も防寒を

最高気温は、前日と同じか低く、全国的に平年並みか低くなるでしょう。

北陸以北は10℃に届かず、北海道では北部を中心に昼間も氷点下の所がありそうです。

関東から西は13℃前後の所が多いでしょう。北よりの風が、ときおり強めに吹きますので、日差しがたっぷりでも暖かい服装を心掛けてください。