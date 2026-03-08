"避妊具なしで400人の男性と関係を持つ"企画を終えた直後、妊娠を電撃発表したイギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）。

【写真】妊娠検査の結果を受けて、驚いた表情を見せるボニー。“12時間で1000人以上と関係を持つ”乱倫パーティーに参加した青い覆面の男たちの姿も…

問題の"繁殖ミッション"の参加者の1人である男性が、現在の心境を吐露している。

ボニーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し、より過激などぎついコンテンツを有料の会員制サイトで販売している。一般人を巻き込んだ過激な企画を次々打ち出した結果、いまや成人向けコンテンツのジャンルを飛び越え、世界的なお騒がせインフルエンサーとして知られている。

昨冬の"12時間で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーから1年が経ち、今年2月7日、ボニーは"繁殖ミッション"と銘打った新たな企画に挑んだ。海外事情に詳しいジャーナリストの話。

「ボニーの新たな企画とは、避妊具なしで400人の男性と関係を持つというもの。『みんなにパパになる機会を与えたかった』『あなたが私を妊娠させるまで止まりたくない』と語り、本当かどうかはさておき、わざわざ妊娠しやすい時期に日程を調整するほどの念の入れようでした。

イベント後は、青い覆面をかぶった男たちが並んで順番を待つ様子など、現場で撮影された動画がSNS上で拡散されました」

世界中から厳しい批判の声

そしてイベントから約2週間後、「ボニー・ブルーは妊娠しています」と題した動画がYouTubeで公開された。動画の中で、ボニーは妊娠検査薬を手に「間違いなく妊娠してる」と微笑んだ。クリニックで検査を受けて、医師とされる男性から「赤ちゃんです」「11日〜13日前に妊娠した可能性が高いです」と診断されるシーンもあった。

海外では〈恥を知れ、ボニー！〉や〈本当に気持ち悪い！かわいそうな子！〉など厳しい批判が殺到し、ボニー自身が「私は億万長者で、最高の人生を送っている。友達、家族、愛する人たちに囲まれているので、同情されるようなことは何もありません」と反論するなど、炎上は拡大の一途をたどっている。

そんななか、"繁殖ミッション"に参加したという男性が口を開いた。前出のジャーナリストが語る。

「20歳の男性インフルエンサーが、アメリカのエンタメサイト『Us Weekly』の取材に応じ、ボニーの"繁殖ミッション"の舞台裏を明かしている。それによると、参加した男性らは口腔用の綿棒でDNAサンプルを採取されるルールだったといいます。

ほかの参加者らとは連絡を取っていないそうで、『覆面をしていたから正体がわからない』と話しています。ボニーの妊娠発表を受けて、このインフルエンサーは、『"もしかして僕の子？ わからない"って。今もアタマの中で同じ疑問が渦巻いている』と胸の内を吐露しています」

ボニーの発表に参加者と見られる男性も動揺しているようだが、妊娠自体がウソだという可能性もゼロではない。

「ボニーは以前、"世界最大の出産ライブストリーミング"を予告したものの、結局は妊娠していないことが判明しました。今回の発表も静観すべきでしょう。実際、クリニックでの検査の様子などには不自然な点がみられます。妊娠と診断した医師と見られる男性、雑誌に証言したインフルエンサー男性など、登場人物らが"仕込み"である可能性がないわけではありません」（前出・ジャーナリスト）

誰もがボニーに翻弄させられている──。