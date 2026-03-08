「テニスコート1.5面」もの広さがある「内なる外界」である粘膜…ウイルスや細菌と戦う「生体防御の最前線」のしくみ

「わたし」の中に無数の生命が潜んでいる。

あなたの中の「他者」とは何か? 異なる生命体の共存と融合が形作る「生命」。最新研究でわかった「驚きの生命観」！

『生命とは何か 溶けていく「個体」の境界線』では、科学出版賞受賞作家の中屋敷均さんが、「驚くべき生物たちの姿」を描きます。

本記事では、腸内細菌がどのように私たちのからだを病原菌から守っているのかについて詳しく見ていきます。

腸内細菌と免疫

前話では、腸内細菌が食物の消化や解毒に関わる話題を紹介したが、近年、腸内細菌が注目を集めているのは、むしろ消化とは直接関係がない側面である。その一つが、腸内細菌と免疫という、一見縁遠いように見える両者の密接な関わりだ。

私たちの体表面の、いわゆる皮膚は、角質細胞という死んだ細胞が数層から数十層積み重なった角質層と呼ばれる構造で表面が覆われている（図3−1）。この角質層は病原菌に対する鎧のような物理的バリアとなっており、ウイルスや細菌などの病原体が皮膚の表面から侵入し、感染可能な生きた細胞までたどり着くことを難しくしている。

一方、我々の体の「内なる外界」となっている空間、すなわち口腔、気道や腸管腔などに面する組織は粘膜であり、粘液というネバネバとした液体で保護されているものの、生きた細胞が露出している。これは病原菌にとって絶好の侵入部位であり、粘膜は体内に侵入しようとするウイルスや細菌といった病原体と、防御しようとする免疫システムがしのぎを削る生体防御の最前線となっている。特に大量の腸内細菌が棲む小腸と大腸には約500億個とも言われる多数の免疫細胞が集結して防衛にあたっている。

一方、消化管の粘膜は単に病原菌防御の最前線というだけでなく、様々な程度で分解された非自己である食物とそこから栄養を吸収しようとする我々の細胞が接触する部位でもある。そういった食物や共生的な腸内細菌のような無害な異物に対しては過剰な反応が起きないよう免疫が抑制されることも重要である。この活性化と抑制がバランスよく制御されることが、消化管の免疫応答の特徴となっている。

消化管における異物の認識機構としては、小腸に存在しているパイエル板を通じた仕組みがよく知られている（図3−2）。パイエル板は、小腸の下流部にあたる回腸と呼ばれる領域の腸壁に多く見られる構造で、そこでは絨毛や粘液といった物理的バリアが薄くなっており、草原の中の空き地のような形状となっている。そのため腸管腔内に存在する細菌や未消化の食物などの異物が、腸管壁の細胞と直接接触しやすい。

このパイエル板にある Microfold 細胞（M細胞）は、腸管内にある抗原をパイエル板内部に取り込む働きを持っており、その内部は、樹状細胞〔章末註1〕、T細胞〔章末註2〕、B細胞〔章末註3〕などの各種免疫細胞が一堂に会したリンパ小節になっている。

M細胞により取り込まれた抗原は、まず樹状細胞により分解され、その抗原の情報がT細胞に提示される。この抗原提示を受けたT細胞はさらにB細胞を活性化し、分泌性の抗体である免疫グロブリンA（IgA）を作るように分化・成熟を促進する。

IgA抗体は、粘膜免疫の主役となるタンパク質の一つであり、病原菌への防御だけでなく、腸内細菌叢のバランスを維持する調整役のような役割を果たしている。IgA抗体は、「外界」である腸管腔に分泌され、共生菌と病原菌の両方に結合するが、全身免疫系の抗体反応（たとえばIgG）とは異なり、激しい炎症反応は起こさない。病原菌や毒素に結合して中和したり、腸管の上皮細胞から内側に侵入した病原体を体外に排出したりするような働きを持っている。また、IgA抗体は腸管の組織を覆っているムチンを主成分とする粘液の中にも多く含まれており、腸内細菌が腸管上皮細胞と接触して免疫系を過剰に刺激しないように調節する役割も併せ持っている。

つまり小腸のパイエル板は、異物や病原体を排除するとともに、必要な栄養成分が滞りなく吸収できるような役割を担っている。たとえていうなら、腸内免疫機構の最前線を守る衛兵のような役割を果たしている。外界から侵入する抗原をM細胞でいったん体内に取り込み、それに対するIgA抗体を産生する経路は、我々の免疫システムが、体外にどんな異物があるのか、常にサンプリングして対応している仕組みと考えることができる。

外界に面している我々の皮膚の表面積は成人で1.6m2とされているが、口腔、鼻腔、気道、腸管腔、呼吸器などの、内なる「外界」に面する粘膜の表面積は、実に400m2（テニスコート約1.5面分）にもなるとされており、外側の皮膚表面積の200倍以上である。動物にとって、消化管は最大の外界との接触の場であり、外界にどんな異物があるのか、その異物に対してどのような対応をするのか、そこから得られる情報が、我々の健全な免疫システムの維持の鍵となっている。

さて、こういった消化管における異物のモニターシステムやそこから誘起される免疫反応に、腸内細菌がどのように関わっているのだろうか？ 1960年代から人工的に腸内細菌を持たないマウス（無菌マウス）が作製されるようになり、さらに近年では、特定の腸内細菌種のみを持つマウスなども作製され、腸内細菌と免疫の関係が精力的に調査されている。

無菌マウスは、衛生管理された実験環境下での寿命は野生型マウスより長くなる傾向があったが、パイエル板の数が減少し、腸のリンパ節の発達に障害が認められ、IgAを産生する細胞がほとんど見られなくなるなど、免疫の発達に障害が認められた。実際、野生型マウスより、病原菌の感染に弱くなっており、またアレルギーを発症しやすい傾向が見られた。これらの結果は、腸内細菌からの持続的な刺激が腸管における病原菌へのバリア形成や正常な免疫寛容に必須であることを示唆している。

さらに近年の研究によると、細胞間のシグナル物質であるサイトカインの産生や抗菌ペプチドの分泌、自然免疫に関するパターン認識受容体（Pattern Recognition Receptor, PRR）の発現なども、腸内細菌の影響を受けることが明らかとなってきた。つまり腸内細菌は、腸管内の病原菌と拮抗する共生微生物という存在にとどまらず、宿主の腸管免疫を訓練する「教師」の役割を担い、腸管に端を発する様々なシグナル経路の健全性にも必要と考えられるようになってきている。

腸内細菌が宿主免疫に影響を与える働きとしては、2つの主要な経路が明らかとなっている（図3−3）。

1つ目は、パターン認識受容体を介した経路である。私たちの細胞は、微生物に特有の分子構造のパターンを認識するセンサーを持っており、これがパターン認識受容体と呼ばれている。典型的な例として、細菌の鞭毛タンパク質であるフラジェリン〔章末註4〕や細菌の細胞壁の成分であるリポ多糖〔章末註5〕などを認識する受容体が挙げられる。これらの分子は微生物が共通して多量に産生するが、真核生物の細胞には存在しないため、異物侵入を検知するためのシグナルとして絶好のターゲットとなっている。

細胞表面にあるセンサーであるパターン認識受容体が、病原体に由来する分子を検知すると、主に自然免疫が活性化される。これにより免疫細胞からサイトカインや抗菌物質（抗菌ペプチド）などが作り出され、腸管内だけでなく全身の免疫が活性化される。

フラジェリンやリポ多糖などは、病原菌だけでなく、腸内細菌にも存在するため、パターン認識受容体を刺激することになる。腸内細菌がパターン認識受容体を弱く、持続的に刺激することで、免疫系は外界には常に微生物が存在すること、そしてその多くは直ちに排除すべき敵ではないことを学習する。このように腸内細菌によるパターン認識受容体の刺激は、免疫応答の方向性や強度の基準を定める教師役として機能している。これが腸内細菌→パターン認識受容体刺激→免疫活性化と要約できる経路である。

2つ目は、腸内細菌が産生する多様な代謝物の作用により宿主免疫が活性化される経路だ（図3−3右）。この経路で働く代表的な代謝物には、短鎖脂肪酸（酢酸、プロピオン酸、酪酸〔章末註6〕）、トリプトファン代謝物を中心としたインドール化合物〔章末註7〕、胆汁酸代謝物〔章末註8〕、乳酸やピルビン酸などが挙げられる。腸内細菌の代謝物は種類が多く、その作用も多岐にわたっているため、詳細は他書に譲りたいと思うが、たとえば短鎖脂肪酸であれば、血管を通じて全身に運ばれ免疫活性化を誘導したり、腸管においてIgA抗体を作る細胞の分化（クラススイッチ）を促したりする働きなどがよく知られている。近年、消化管の健康状態を示すバロメーターになると注目されている分子群である。この他にも様々な代謝物が腸管から全身へとシグナルを伝達する役割を果たし、免疫を刺激し、そのバランスを整えている。

以上をまとめれば、腸内細菌はまずパターン認識受容体という「センサー」を通じて宿主免疫を直接刺激し、さらに多様な代謝物の産生を介して腸管免疫と全身免疫の機能を調整している。腸内細菌は、この2つの作用を連携させる存在であり、宿主の免疫システムを育て、維持することに貢献している。

章末註1 樹状細胞：木の枝のような突起を持つ免疫細胞で、体内の異物（病原体やがん細胞など）を貪食して分解し、その情報をT細胞に伝える「抗原提示」を行う。

章末註2 T細胞：免疫システムの中核を担う「リンパ球」の一種で多様な働きを持つものが含まれる。胸腺で分化・成熟することから「胸腺（Thymus）」のTをとって命名された。

章末註3 B細胞：体内に侵入した病原体などと特異的に結合する抗体を作り出す免疫細胞。リンパ球の一種で、骨髄で分化・成熟することから「骨髄（Bone marrow）」のBをとって命名された。

章末註4 フラジェリン：細菌の鞭毛を構成する主要タンパク質で、多数のフラジェリンモノマーがらせん状に重合し鞭毛フィラメントを形成する。宿主のパターン認識受容体の一つであるTLR5（Toll-like receptor 5）により認識され、自然免疫を誘導する。

章末註5 リポ多糖：リポ多糖（LPS）は、グラム陰性菌の細胞壁外膜に存在する構造で、脂質＋コア多糖＋O抗原から構成される特徴を持つ。外側に特有の多糖鎖を持つ膜構造と要約できる。宿主のパターン認識受容体の一つであるTLR4により認識される。

章末註6 短鎖脂肪酸：酢酸、プロピオン酸、酪酸など、比較的低分子の脂肪酸を指す。揮発性の分子を多く含み、文脈によっては揮発性脂肪酸とほぼ同義で使われる。エネルギー源となる分子だが、哺乳類の細胞表面には、短鎖脂肪酸を認識する特有のレセプターが複数あるため、シグナル分子としての働きも注目されている。

章末註7 インドール化合物：ベンゼン環とピロール環が縮合した骨格（インドール環）を持つ化合物の総称で、体内ではシグナル因子として働くことが知られている。たとえば、腸内細菌由来のインドール-3-アルデヒド（I3A）は、AhRと呼ばれる受容体により認識され、炎症抑制や腸上皮のバリア機能の強化を誘導する。

章末註8 胆汁酸代謝物：肝臓でコレステロールから合成されるステロイド誘導体で、両親媒性を持つ。たとえば二次胆汁酸のリトコール酸（LCA）は、Gタンパク共役受容体（TGR5）を活性化して炎症抑制や代謝調節に作用する。

