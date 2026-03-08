¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¡Ö¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Ç¤Îµ¢¹ñ¡×¤ËµÄÏÀÊ®½Ð¡ÄÆüËÜ¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤Î·É°Õ¡×¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«
¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¡Ö¥¨¥³¥Î¥ß¡¼µ¢¹ñ¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë
ÂçÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¶â¥á¥À¥ë¤Î¸ÍÄÍÍ¥ÅÍÁª¼ê¤¬µ¢¹ñ¸å¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥á¥À¥ë¤ÎÍÌµ¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Î¥¯¥é¥¹ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡£¸ÍÄÍÁª¼ê¤Ï¾¯¤·¶ì¤¤É½¾ð¤Ç¡Öº£²ó¤Ï¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Çµ¢¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤È¤«¤¦¤ï¤µ¤Ç¤Ï(¥á¥À¥ë¼è¤ë¤È¥¯¥é¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤¬)¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤«¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ®ÅÄÆ¸Ì´¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬¡¢Áª¼ê¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¡¼ÀÊ¤Ç¤Î±ýÉü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌäÂêÄóµ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Çµ¢¹ñ¤È¤¤¤¦µ»ö¡Ä¡Ä¸«¤ë¤À¤±¤Ç¿É¤¤¡£10Âå¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¬¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í·¤Ó¤¿¤¤À¹¤ê¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤òÁ´¤Æ¶¥µ»¤ËÊû¤²¡¢¿ÍÀ¸¤òÁ´¤Æ·ü¤±¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¹ñ¤Î±ÑÍº¡Ù¤¬¿´¿È¤È¤â¤ËÈèÊÀ¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÁê±þ¤ÎÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤Î¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÍ½»»¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤Î·É°Õ¡Ù¤Î¸½¤ì¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¿´¤«¤éÆ´¤ì¤ëÀ¤³¦¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥á¥À¥ë¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤ò¹ñ¤ä¼Ò²ñ¤¬¡Ø¹ñ²È¤Îºâ»º¡Ù¤È¤·¤ÆÂº¤ÖÊ¸²½¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¿¿¤Î±ÑÍº¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ø¡£¤½¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤âÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
JOCÌò°÷¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤òÍøÍÑ¡©
Ëè²ó¡¢¸ÞÎØ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÅÙ¤Ë¡¢Áª¼ê¤¬¥¨¥³¥Î¥ß¡¼ÀÊ¤Ç¡¢JOC¤ÎÌò°÷¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦¥ß¥é¥Î´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ÏÄ¾¹ÔÊØ¤Ç12»þ´Ö¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¸ÞÎØ¤Ç¿´¿È¤È¤â¤ËÈèÊÀ¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¤¢¤È¡¢¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦µÍ¤á¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¡¼ÀÊ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç½Ì¤³¤Þ¤Ã¤¿»Ñ¤Çµ¢Âð¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ÏÁª¼ê¤Î¹Ò¶õµ¡¤ÎÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¹ñ²ñ¼ÁÌä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»²µÄ±¡µÄÄ¹Ê¿ÅÄ·òÆóÅÂ¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÅÏ¹Ò»þ¤Ë¤ª¤±¤ëºÂÀÊ¤ÎÃË½÷³Êº¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¼ç°Õ½ñ¡ä¤«¤é¼çÍ×¤ÊÉôÊ¬¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢
➀¤Þ¤º¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤ÏÃË»ÒÂåÉ½¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤ò¡¢½÷»ÒÂåÉ½¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃË½÷¤Î³Êº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îº¬µò
¤òÌä¤¤¤¿¤À¤·¡¢
¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤ÎÍøÍÑ´ð½à¤ä¡¢Áª¼ê¤¬¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤ÇÌò°÷¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ¯ÉÜ¤Î´ð½à¤È²þÁ±¤¹¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«
¤ò¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÁÌä¤·¤¿¤Î¤ÏÃ«²¬°ê»Ò¡ÊÌ±¼çÅÞ¡¢¤Î¤ÁÎ¥ÅÞ¡ËµÄ°÷¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤Ï¡¢¡ÖÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ë¤âÌò°÷¤Ë¤â¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤ÎÈñÍÑ¤ò±ç½õ¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤Î¤Ï³Æ¶¥µ»ÃÄÂÎ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÈñÍÑ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡Ä
¼Â¤Ï¡¢JOC¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºIOC(¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ)¤â¡¢Áª¼ê¤Î°ÜÆ°¤Ï´ðËÜ¤Ï¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡£¤¿¤À¤·¡¢Ìò°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³¬µé¤äµ÷Î¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥³¥Î¥ß¡¼°Ê³°¤âµö²Ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¸ÞÎØ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÈñÍÑ¤¬ËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¡¢»²²ÃÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í¿ô¤âËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀáÌó¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Î»²²ÃÁª¼ê¤Ï¡¢¹ç·×120¿Í¡£¥ß¥é¥Î¤Þ¤Ç¤Î±ýÉüÎÁ¶â¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ18Ëü±ß¤«¤é20Ëü±ß¡£Áª¼êÁ´°÷¤Î¹Ò¶õ±¿ÄÂ¤Ï¡¢2400Ëü±ß¤Ë¤·¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤À¤È40Ëü¤«¤é60Ëü¡£120¿Í¤â¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð40Ëü±ßÄøÅÙ¤ËÃÍÀÚ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È4800Ëü±ß¤Ë¤·¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìò°÷¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ô¤Ï¡¢161¿Í¤ÈÁª¼ê¿ô¤è¤êÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ë¤Ï¼ç¤Ë¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢¹Ò¶õµ¡Âå¤òÀáÌó¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ï¡¢100²¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óÁª¼ê¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤ä¹Êó¡¢¹ç½É¡¢¶¯²½¡¢Êó¾©¶â¤Ê¤ÉÈñÍÑ¤¬Â¿³Û¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëè²ó¡¢Áª¼ê¤ÎÀÊ¤¬¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Ç¡¢Ìò°÷¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Îµ¤»ý¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄË´¶¤µ¤»¤ë½ÐÍè»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áª¼ê¤Ë¤âÎã³°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÈÅÄº»ÊÝÎ¤Áª¼ê¤Ï¼«Ê¢¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶Ó¿¥Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç²ñ¾ì¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤ä¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢ÃÄÂÎ¤Ç¡¢¼ýÆþ¤äÍ½»»¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÃÄÂÎ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥Ú¥¢¤Ï8°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Áá¡¹¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¸ü°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Çµ¢¹ñ¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÅþÃåÊØ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÇÛÎ¸¤Ç¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¤ß¤òÁ°Êý¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËºÂÀÊ¤ò·è¤á¡¢Áá¤¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¶õ¹Á¤Îº®Íð¤òËÉ¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸ÍÄÍÁª¼ê¤Î¤¤¤¦¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤Î·É°Õ¡×¤¬¤¿¤ê¤Ê¤¤
¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤Î·É°Õ¤¬¤¿¤ê¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÃæ·Ñ¤Ë·ÝÇ½¿Í¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ê³°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Ç¤âº£²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¡¢ÂçÂÎ¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¸µ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤â¡¢ÁêÅöÊÙ¶¯¤·¡¢¾Ü¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤¤¤«¤È¤¤¤¦È¿ÏÀ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ª¥¿¥¯Åª¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÎý½¬¤ò¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡¢¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Á¤¬¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤Þ¤Ç»ëÄ°Î¨¤ËÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤Î·É°Õ¤ä¸ÞÎØÀº¿À¤Ø¤Î·É°Õ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤´ë²è¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î·É°Õ¤ÎÉÔÂ¤Ï¡¢¸ÞÎØ¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤äÉñÂæÎ¢¤äÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹Ç¯ËöÆÃÈÖÄøÅÙ¤Ï¡¢µö¤»¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂîµå¤ä¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤ò¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Þ¤Ç¤â¤¬¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤Î·É°Õ¤ò·ç¤¯¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ä¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¸ÞÎØ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î°¤Õ¤¶¤±Åª¤ÊÈÖÁÈ¤È¥®¥ã¥é¤¬¡¢¼ã¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÀ®Ä¹¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¸÷·Ê¤â¤ß¤Þ¤¹¡£
Áª¼ê¤Ï½½Âå¤«¤éÆó½½ÂåÁ°È¾¤Î¡¢¤Þ¤ÀÀº¿ÀÅª¤Ë¤ÏÌ¤À®½Ï¤Ê¿Í´Ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤äÇÐÍ¥¤Ê¤É¤È¾ï»þÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤¬»ñ¶âÉÔÂ¤ÎÃÄÂÎ¡¢¶¥µ»¿Í¸ý¤ä¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃÄÂÎ¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¿Íµ¤¤òÆÀ¤è¤¦¤ÈÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢°¤Õ¤¶¤±¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¥À¥ë¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢
ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¹¤®¡¢²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ë¸õÊä°·¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò¤È¤Ã¤¿¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê±ßÃ«¹¬µÈ¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¹¤®¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤ï¤·¤Æ¡¢¼«»¦¤Þ¤Ç¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿å±Ë¤ÎÀéÍÕ¤¹¤ºÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¸ÞÎØ¤òÌû¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦²¤ÊÆÎ®¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢¶Ê²ò¤·¤Æ¡ÖÀÇ¶â¤Ç¸ÞÎØ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ìû¤·¤à¤È¤Ï²¿»ö¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¤ÏÀ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤â¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤Ç¤·¤³¥Ö¡¼¥à¤ä¡¢½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ö¡¼¥à¤Ë¡¢¤½¤Î¤È¤¤À¤±¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÏÆîËÌ¤ËÄ¹¤¤¹ñÅÚ¤ò¤â¤Á¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£³Æ¶¥µ»ÃÄÂÎ¤¬¡¢²Ê³ØÅª¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤À®ÀÓ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢°¤Õ¤¶¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢Áª¼ê¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÏª½Ð¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÃÄÂÎ´´Éô¤ä¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢È¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊ¸²½¤Îºþ¿·¤¬É¬Í×
ÆüËÜ¿Í¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ä¡¢´ÑµÒ¤ÎÎéµ·Àµ¤µ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤äÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÊÆ¤Ç¤âºÇ¹â¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´ÖÀ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÄÂÎ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÏ·¿ÍÌò°÷¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÂÖÀª¤ò²þ¤á¡¢¼ã¼Ô¤¬¿·¤·¤¤¶¥µ»¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤ò±þ±ç¤·¡¢¶¥µ»¾ì¤Î³ÎÊÝ¤ä¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ø¤ÎÊØµ¹¤ò¤Ï¤«¤ë´ë¶È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Ç¤ÏËÌµþ¸ÞÎØ¤Î¸Ä¿Í¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤ÏÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¡Ë¤ÎÂçÅÄÍº´ð»á¤¬¼ã¤¯¤·¤ÆÆüËÜ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¶¨²ñ²ñÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢Ì±´Ö±Ñ¸ì»î¸³¡ÖGTEC¡×¤Ç¤Î¥ì¥Ù¥ëA2¥¯¥ê¥¢¤ò¡¢2021Ç¯¤«¤é¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª½Ð¾ò·ï¤È·è¤á¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¿Í3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëIOC°Ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤²þ³×¤ò¼¡¡¹¤ä¤ê¤È¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ç¯º¢¤ÎÁª¼ê¤¬»þ¤Ë¤Ï¼«Âð¤«¤é±ó¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÎý½¬¾ì¤Þ¤ÇÄÌ¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤Áª¼ê´Ö¤ÎÍ§¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¡¢¸ÞÎØÀº¿À¤òÈ¯Ïª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ë¤ÏÂèÆó¼¡ÂçÀï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ»ß¤µ¤ì¤¿°Å¤¤²áµî¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¤Î·³»öÂç¹ñ¤ÎÀì²£¤â¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê¹ñºÝ´Ä¶¤ò¶¼¤«¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½¡¢¸ÞÎØÀº¿À¤ÎÂç»ö¤µ¤òÀ¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥â¥é¥ë¤Î¹â¤µ¤Ç¹ñºÝÊ¿ÏÂ¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶ß¤òÀµ¤·¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬°Ú·É¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¡Ö¥×¥é¥À¡×¤Î¥í¥´¤ò¤Ä¤±¤¿Áª¼ê¤¬¼º³Ê¤Ë¡Ä¡ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÄ¶¸·³Ê¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥ë¡¼¥ë¡×¤È¤Ï
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¡Ö¥×¥é¥À¡×¤Î¥í¥´¤ò¤Ä¤±¤¿Áª¼ê¤¬¼º³Ê¤Ë¡Ä¡ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÄ¶¸·³Ê¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥ë¡¼¥ë¡×¤È¤Ï