傾斜からのショットに強い！疲れた足でも踏ん張れるゴルフシューズ

【アディダス ゴルフ】アディゼロ ZG ロウ ボアスパイクレス

見た目も機能も文句なし！

スニーカータイプのゴルフシューズが好きで、これまでいろいろ履いてきました。近ごろはモデル数も増えて、スタイルに合わせてシューズを楽しく選んでいるのですが、ゴルフとなると芝生の上、傾斜、バンカーなどさまざまな状況で踏ん張らなくてはいけない状況が多い。

ラウンド後半になると足の疲れも出てきて踏ん張りが効かなくなる。そんななか、アスリートゴルファーも履いているという「アディゼロ ZG」の評判を耳にし、履いてみると、スニーカータイプ特有の軽いだけでなく、ふかふかした履き心地ですごく歩きやすい。

ソールの両サイドに配置されたスパイクは、抜群のグリップを発揮してくれます。平らではなく強めの傾斜から打つことが多い私にとっては非常に安定感が得られ、体がブレずに打てますね。BOAというところも使い勝手がよくて、今年の終盤戦のよき相棒となりそうです。

SPEC

●サイズ／24.5～30.0㎝（0.5cm刻み）

●価格／2万5300円

履き心地、よし！グリップ力、強し！

右江行男 ベストスコア75

ドライバーが絶好調だったのですが「もっと飛ばしたい！」という欲が増してきて、気づいたら飛距離を伸ばすどころか、OBの連発が増えてしまった。そうなると楽しくなくなる。欲があるから楽しくなるのに、欲を出していけないとは……。しかし、それがゴルフなのだ。

