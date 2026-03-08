傾斜からのショットに強い！疲れた足でも踏ん張れるゴルフシューズ
ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！
【アディダス ゴルフ】アディゼロ ZG ロウ ボアスパイクレス
スニーカータイプのゴルフシューズが好きで、これまでいろいろ履いてきました。近ごろはモデル数も増えて、スタイルに合わせてシューズを楽しく選んでいるのですが、ゴルフとなると芝生の上、傾斜、バンカーなどさまざまな状況で踏ん張らなくてはいけない状況が多い。
ラウンド後半になると足の疲れも出てきて踏ん張りが効かなくなる。そんななか、アスリートゴルファーも履いているという「アディゼロ ZG」の評判を耳にし、履いてみると、スニーカータイプ特有の軽いだけでなく、ふかふかした履き心地ですごく歩きやすい。
ソールの両サイドに配置されたスパイクは、抜群のグリップを発揮してくれます。平らではなく強めの傾斜から打つことが多い私にとっては非常に安定感が得られ、体がブレずに打てますね。BOAというところも使い勝手がよくて、今年の終盤戦のよき相棒となりそうです。
SPEC
●サイズ／24.5～30.0㎝（0.5cm刻み）
●価格／2万5300円
履き心地、よし！グリップ力、強し！
ドライバーが絶好調だったのですが「もっと飛ばしたい！」という欲が増してきて、気づいたら飛距離を伸ばすどころか、OBの連発が増えてしまった。そうなると楽しくなくなる。欲があるから楽しくなるのに、欲を出していけないとは……。しかし、それがゴルフなのだ。
いかがでしたか？ みなさんもぜひ一足、手に取ってみてください！
●問い合わせ／アディダスジャパ
https://www.adidas.jp/