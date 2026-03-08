東出昌大さんが3月8日までにTikTokを更新。山で自給自足生活を営み、自身のYouTubeチャンネルやTikTokに投稿している東出さんのワイルドな近影が話題となっている。



【写真】ワイルドな姿で「冷や汁」をかき込む東出昌大さん

東出さんは、「山の夏飯 さっぱり冷や汁」とコメントし、その調理風景と実食の動画を公開。長髪を後ろでひとまとめにし、髭を生やしたワイルドな風貌になっている東出さん。緑に囲まれた生活空間の中、慣れた手つきで調理を行っている姿からは、山での自給自足という過酷な状況でも、穏やかな生活を送っている様子が窺える。



SNSでは、「やっぱ良い男」「色気あって格好良くて…」「掻っ込んで食べる姿観てて気持ち良い」「これ絶対美味いよ」「うまそーじゃないか」「かっこいいなぁ お口いっぱい頬張って食べるのがたまらん！」「やっぱ自然に一口でかいな」「冷や汁って冷たいねこまんま？」などのコメントがあった。



東出さんは、2015年に女優の杏さんと結婚して3人の子をもうけ、その後離婚。24年8月に元女優の花林さんとの再婚と妻の妊娠を報告。25年2月に出産したことを発表した。