今回やってきたのは、岐阜県八百津町。県道83号沿いにある創業93年のクセツヨ食堂「三勝屋」。この店の“クセツヨ”とは…？

（客）

「パーコー定食を3つ」

「パーコー定食が１つ、2つ、3つ…」

「めっちゃおいしい」

「変わらない味！」



店の看板メニューは「パーコー定食」（1000円）。パーコーとは、豚ロースに衣をつけ、天ぷらにしたサクサク触感が特徴の台湾のソウルフード。

「“パーコー三兄弟”を順番に食べてる…」

（客）

「タレがおいしい。餃子のタレみたいなのとラー油とニンニク」

「軽くてサクサクしている。一番のオススメ」

「パーコー３兄弟を順番に食べている」



パーコー定食のほかにも…あえてパーコーを汁に浸しながら食べる“次男”パーコー麺や、マヨネーズがかかったヤンチャな味が病みつきになる“三男”パーコー丼。

「みなさん、家で試すけどサクサクにならないと。サクサクじゃないとおいしくない」



そんなパーコーメニューを考案したのは、3代目店主の林邦彦さん（61）。



（3代目店主 林邦彦さん）

「すごく印象に残っていて、初めてファミレスで食べたときおいしくて。斬新やなと思った」

3代目店主は元ファミレス社員

実は邦彦さん、実家である三勝屋を継ぐ30年前までは、ファミリーレストランで正社員として働いていました。

そのとき出会った期間限定台湾フェアの「パーコー麺」にすっかり魅了されてしまったんだとか！

（林さん）

「ラーメンの上にのるパーコーだけおかずにできんかなと思って。なかなかカリカリ食感にならない。小麦粉を変えたり、小麦粉の配合を変えたり、揚げ時間を考えたり…今の味になるまでなかなか苦労しました」



ファミレス時代の記憶だけを頼りに、なんと3年の歳月をかけメニュー化したんだそう。



（林さん）

「何万枚も揚げとる」

Q.特別な材料が入っている？

「企業秘密です」



創業から60年過ぎて誕生した、店の新たな看板メニュー“パーコー定食”。

兄もファミレス元店長だったが…「料理を作るのが好きじゃない」

三勝屋は昭和8年に祖父が創業し、父が跡を継いだ八百津町で人気の大衆食堂。



（林さん）

「初代は他人を雇うのが嫌いだった。身内ばかり。アルバイトはみんな親戚のおばさんだった」



創業以来、一族だけでつないできた三勝屋でしたが…

（林さん）

「本当は兄が継ぐはずだった。兄が『継がない』と言うので、僕が継いだ。僕が継がなきゃ父の代で廃業していた。（兄は）土日だけ手伝いに来てくれるんですけど」



お兄さんも元ファミレスの正社員で店長でした。



（兄･泰邦さん 64歳）

「（料理を）作るのが好きじゃない。あれやれこれやれと指示するのは好きだけど…笑」



次男が跡を継ぎ、三勝屋は廃業の危機を免れました。

生き残るために生まれたのが「パーコー」

（林さん）

「木の枠のメニューが、昔からあるメニュー。黄色いのは僕らが考えたメニュー。結構増やした。昔からのメニューだけじゃダメだと思って、増やした」

Ｑ.生き残るため？

「そう。多いと（パーコーが）1日100枚でる」



３代目の思惑は的中！パーコーメニューは、客の9割が注文する大人気商品へと成長。



（林さん）

「全国放送してもらったら、めちゃくちゃ忙しくなっちゃって。ばあさんと親戚のおばさんは高齢なんで」

テレビ取材の影響で客が殺到！繁盛しすぎておばあちゃんだけでは手が回らず、

創業以来初めて、一族以外から、急遽アルバイトを雇うことに！

雇ったバイトが奥さんに…「彼女がいなかったら廃業してた」

（当時のアルバイト･店主の妻 久美子さん）

「バイト頼まれて。それまではおばあちゃんだけでホールをやっていたけれどまわらなくて。それから１年くらいして結婚したんですけど」



Ｑ.ここで出会った？

「お互い再婚同士だから。20年以上シングルで息子もいて」

（林さん）

「僕はもともと彼女に好意を持っていた。でも向こうは100％結婚なんてないと言っていたけど」

（妻・久美子さん）

「縁というものは分からない。歳とってからの再婚だから人柄に…」



3代目がアルバイトに手を出し…結局は、完全な一族経営に逆戻り。奥さんの息子も加わり、人手不足も解消。

（林さん）

「でも本当に彼女がいなかったら廃業していた」



これで三勝屋も安泰…かと思いきや今から5年前に新たな危機が!?

今度は“火事”「あと5分遅かったら…」

店主の林さんが見せてくれてのは…風呂釜。



（林さん）

「ここが燃えていたんですよ。バァーっと。天井にすすがついちゃって」

Ｑ.店がなくならなくてよかったですね。

「本当。5分遅れたら天井に火が回っていた。結構柱が燃えていた」



あと5分気づくのが遅かったら、今頃「三勝屋」はなくなっていたかも。



いつもギリギリのところで、廃業の危機を免れてきた三勝屋ですが…

実は、本当の危機は、パーコーのサクサク触感を4代目に継承できないこと!?



（林さん）

「サクサクじゃないとおいしくない。意外と難しい。息子に教えたいけど教えられない」

Ｑ.レシピは？

「それができない」



（4代目・篤弘さん 37歳）

「気温とか湿度によっても違うから。完全には再現できない」



3代目の頭の中だけにある「衣のレシピ」。天候に左右される微妙な感覚は、4代目が体で覚えるしかない。

（林さん）

「まず創業100年が目標で。そのあとは息子に任せます」



（篤弘さん）

「アンカーになってしまうかも…」