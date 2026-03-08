｢彼女がいなかったら廃業してた｣ 創業93年の人気店を救ったのは元バイトの妻とファミレスの味!? 岐阜の“クセツヨ食堂”
ドライブしているとときどき目にする、入るのにちょっと勇気がいりそうな、クセの強～い飲食店、通称“クセツヨ食堂”。そこには、チェーン店や行列店とはまた違う“個性的すぎる魅力”が満載！ロードサイド「クセツヨ食堂」。
今回やってきたのは、岐阜県八百津町。県道83号沿いにある創業93年のクセツヨ食堂「三勝屋」。この店の“クセツヨ”とは…？
（客）
「パーコー定食を3つ」
「パーコー定食が１つ、2つ、3つ…」
「めっちゃおいしい」
「変わらない味！」
店の看板メニューは「パーコー定食」（1000円）。パーコーとは、豚ロースに衣をつけ、天ぷらにしたサクサク触感が特徴の台湾のソウルフード。
「“パーコー三兄弟”を順番に食べてる…」
（客）
「タレがおいしい。餃子のタレみたいなのとラー油とニンニク」
「軽くてサクサクしている。一番のオススメ」
「パーコー３兄弟を順番に食べている」
パーコー定食のほかにも…あえてパーコーを汁に浸しながら食べる“次男”パーコー麺や、マヨネーズがかかったヤンチャな味が病みつきになる“三男”パーコー丼。
「みなさん、家で試すけどサクサクにならないと。サクサクじゃないとおいしくない」
そんなパーコーメニューを考案したのは、3代目店主の林邦彦さん（61）。
（3代目店主 林邦彦さん）
「すごく印象に残っていて、初めてファミレスで食べたときおいしくて。斬新やなと思った」
3代目店主は元ファミレス社員
実は邦彦さん、実家である三勝屋を継ぐ30年前までは、ファミリーレストランで正社員として働いていました。
そのとき出会った期間限定台湾フェアの「パーコー麺」にすっかり魅了されてしまったんだとか！
（林さん）
「ラーメンの上にのるパーコーだけおかずにできんかなと思って。なかなかカリカリ食感にならない。小麦粉を変えたり、小麦粉の配合を変えたり、揚げ時間を考えたり…今の味になるまでなかなか苦労しました」
ファミレス時代の記憶だけを頼りに、なんと3年の歳月をかけメニュー化したんだそう。
（林さん）
「何万枚も揚げとる」
Q.特別な材料が入っている？
「企業秘密です」
創業から60年過ぎて誕生した、店の新たな看板メニュー“パーコー定食”。
兄もファミレス元店長だったが…「料理を作るのが好きじゃない」
三勝屋は昭和8年に祖父が創業し、父が跡を継いだ八百津町で人気の大衆食堂。
（林さん）
「初代は他人を雇うのが嫌いだった。身内ばかり。アルバイトはみんな親戚のおばさんだった」
創業以来、一族だけでつないできた三勝屋でしたが…
（林さん）
「本当は兄が継ぐはずだった。兄が『継がない』と言うので、僕が継いだ。僕が継がなきゃ父の代で廃業していた。（兄は）土日だけ手伝いに来てくれるんですけど」
お兄さんも元ファミレスの正社員で店長でした。
（兄･泰邦さん 64歳）
「（料理を）作るのが好きじゃない。あれやれこれやれと指示するのは好きだけど…笑」
次男が跡を継ぎ、三勝屋は廃業の危機を免れました。
生き残るために生まれたのが「パーコー」
（林さん）
「木の枠のメニューが、昔からあるメニュー。黄色いのは僕らが考えたメニュー。結構増やした。昔からのメニューだけじゃダメだと思って、増やした」
Ｑ.生き残るため？
「そう。多いと（パーコーが）1日100枚でる」
３代目の思惑は的中！パーコーメニューは、客の9割が注文する大人気商品へと成長。
（林さん）
「全国放送してもらったら、めちゃくちゃ忙しくなっちゃって。ばあさんと親戚のおばさんは高齢なんで」
テレビ取材の影響で客が殺到！繁盛しすぎておばあちゃんだけでは手が回らず、
創業以来初めて、一族以外から、急遽アルバイトを雇うことに！
雇ったバイトが奥さんに…「彼女がいなかったら廃業してた」
（当時のアルバイト･店主の妻 久美子さん）
「バイト頼まれて。それまではおばあちゃんだけでホールをやっていたけれどまわらなくて。それから１年くらいして結婚したんですけど」
Ｑ.ここで出会った？
「お互い再婚同士だから。20年以上シングルで息子もいて」
（林さん）
「僕はもともと彼女に好意を持っていた。でも向こうは100％結婚なんてないと言っていたけど」
（妻・久美子さん）
「縁というものは分からない。歳とってからの再婚だから人柄に…」
3代目がアルバイトに手を出し…結局は、完全な一族経営に逆戻り。奥さんの息子も加わり、人手不足も解消。
（林さん）
「でも本当に彼女がいなかったら廃業していた」
これで三勝屋も安泰…かと思いきや今から5年前に新たな危機が!?
今度は“火事”「あと5分遅かったら…」
店主の林さんが見せてくれてのは…風呂釜。
（林さん）
「ここが燃えていたんですよ。バァーっと。天井にすすがついちゃって」
Ｑ.店がなくならなくてよかったですね。
「本当。5分遅れたら天井に火が回っていた。結構柱が燃えていた」
あと5分気づくのが遅かったら、今頃「三勝屋」はなくなっていたかも。
いつもギリギリのところで、廃業の危機を免れてきた三勝屋ですが…
実は、本当の危機は、パーコーのサクサク触感を4代目に継承できないこと!?
（林さん）
「サクサクじゃないとおいしくない。意外と難しい。息子に教えたいけど教えられない」
Ｑ.レシピは？
「それができない」
（4代目・篤弘さん 37歳）
「気温とか湿度によっても違うから。完全には再現できない」
3代目の頭の中だけにある「衣のレシピ」。天候に左右される微妙な感覚は、4代目が体で覚えるしかない。
（林さん）
「まず創業100年が目標で。そのあとは息子に任せます」
（篤弘さん）
「アンカーになってしまうかも…」