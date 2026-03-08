金子駆大は28位で最終日に進んだ（撮影：GettyImages）

＜ヨハネスブルグオープン 3日目◇7日◇ホートンGC（南アフリカ）◇7279ヤード・パー70＞第1ラウンド、第2ラウンドと日没順延が続いたDPワールド（欧州）ツアーは、第3ラウンドが終了した。

日本勢は3人が出場し、昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大が36位タイで予選を突破。星野陸也はトータル1オーバーで、桂川有人はトータル2オーバーで第3ラウンドに進むことができなかった。金子はこの日、4バーディ・1ボギーの「67」をマーク。トータル6アンダー・28位タイで最終日に進む。「62」をマークしたヘニー・デュプレシ（南アフリカ）がトータル14アンダーで単独首位に立った。トータル12アンダー・2位タイにアレックス・フィッツパトリック（イングランド）ら4人が続く。
