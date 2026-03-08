なるみ＆メッセンジャー黒田＆ホラン千秋が“もんく祭り” “ワーストバイ”の徹底調査で仰天エピソード
読売テレビの特別番組『もんくもん』が、「春のもんく祭り！」と題して、2週連続で放送する。1週目となる8日午後3時からの放送には津田篤宏（ダイアン）、ギャル曽根、山之内すずが登場する。
【番組カット】出演者が見守る中、ライフハックを実践するなるみ
なるみと黒田有（メッセンジャー）とホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、SPゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。「買わなきゃよかった！ワーストバイを徹底調査」では、街ゆく人々の“失敗した買い物”をリサーチ。「フリマサイトで買った13万円の中古車」や「埃をかぶった健康器具」、さらには「チェーンソー」など、数々の仰天エピソードが飛び出す。
MCとゲストも買い物にまつわるもんくを披露。山之内は、「20万円で購入した棚」にまつわるもんくを明かす。一方で、「買って良かったモノ」についてもトーク。津田は自身のSNSで3000万回以上閲覧され、大バズリした「鼻のマッサージ器」について、熱いプレゼンテーションを展開する。
続いて「SNSで話題のライフハック！ホンマにそんなん出来るの？調査」では、「輪ゴムが無くても食べかけの袋を閉じる方法」、「糸通しがなくても簡単に針に糸を通す方法」など、話題の裏ワザが本当に使えるのかをVTRで検証する。
ゲスト陣も日常で実践しているライフハックを披露。スタジオでは、ギャル曽根が「ハサミを使わずタグを切る方法」、なるみが「海苔パリパリのおにぎりの作り方」を伝授する。ここで、黒田と津田の中で定番化している「津田が一人だけ高校受験に落ちた話」が大暴走。津田は「もう二度と絡まへん！」と黒田へのもんくを叫ぶ事態に。
