良かれと思って逆効果？ 5本指靴下や青竹踏みが「足の指」を弱くしてしまうワケ【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

5本指くつ下や青竹踏みは足がどんどん弱くなる

足の指を広げたり足裏をほぐすのは逆効果

皆さんがよく知っている足の健康法のなかには、足にとって逆効果のものもあります。例えば、5本指ソックス。足の指を広げることは健康によいと思っていませんか? でも、その考え方にはなんの根拠もありません。むしろ、足の指を広げることは足の構造上、よいことではないのです。

足首から下には無数の細かい骨が集まっていて、それらががっちりと組み合わさって細かな動きを可能にしています。ところが、足の指を広げると、骨の間に隙間があいて、骨格がゆるんでしまいます。足の形も幅広になっていき、前記事で解説した「力が入らない形」になる可能性があります。

そのような足を一般的には、開張足と呼ぶこともあります。病名などではありませんが、足のアーチが崩れて、足が扇状に横に広がってしまった状態のことをいいます。放置すると外反母趾、内反小趾、タコや魚の目、モートン病など、足のトラブルを引き起こしやすくなります。

さらに、青竹踏みやイボイボの健康サンダルなど、足の裏を刺激してほぐす行為も足にとってはよくありません。足裏の靭帯がゆるみ、やはり足幅が広がってしまうからです。基本的に足はゆるめてはダメ。通常は骨格が締まっているほうが、足の機能も高まります。そもそも、歩くだけで足裏は刺激されるので、わざわざ余計な刺激を加えるのはやめておきましょう。

足の指を広げたり、足裏をほぐすのは間違い!?

これらはすべて間違い ×

足をほぐして筋肉をゆるめると骨に隙間ができ、アーチがつぶれ、横に広がって力が入らない「開帳足」と呼ばれる状態になってしまいます

足幅は3mm広がるだけでぐらつくようになる

踏ん張るためや、足に力を入れやすくするために5本指ソックスをはく方もいますが、それは間違い、布が1mm程度の厚さだったとしても、足幅全体を(指幅も含め) 8mm以上広げています。足がゆるみ不安定になるので、運動などで必要なとき以外ははかないことをおすすめします。

