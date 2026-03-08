特集「キャッチ」です。20年前、福岡市で飲酒運転の車に3人の子どもの命を奪われた大上かおりさん。2月に音楽イベントに参加し、1万人の観客に思いを届けました。そこには母としての覚悟、そして家族の支えがありました。

2月14日。大上かおりさん（49）は、福岡から大阪を訪れていました。



向かったのは大阪城ホール。ここで開催される音楽イベントに招待されていました。

大上さんが招かれたのは「LIVE SDD 2026」。飲酒運転の撲滅に向けた音楽イベントで、ことしで19回目の開催です。



イベントが始まる「きっかけ」となったのは。



■STARDUST REVUE・根本要さん

「2006年の海の中道での悲惨な飲酒運転の事故。その事故をきっかけに、このライブは始まりました。」



■TRF・SAMさん

「ことしで19回目ですが、19年ということは19年前に生まれた子が19歳になって車も運転するということ。そういう人たちに届けていかないといけないと毎年思うんですね。」



音楽の力で飲酒運転の撲滅を訴えようというラジオ局、FM大阪の呼びかけに、多くの人気アーティストが賛同して始まった「LIVE SDD」。



大上さんは自らの言葉でメッセージを届けるため、この場所に足を運びました。

20年前、福岡市東区の海の中道大橋。



大上さん家族5人を乗せた車は、猛スピードで迫ってきた後続の車に追突され海に転落しました。



4歳の紘彬（ひろあき）くん、3歳の倫彬（ともあき）くん、1歳の紗彬（さあや）ちゃん。3人の命を奪ったのは当時、福岡市職員だった男でした。酒を飲んだ状態で車を運転していました。



大上さんは、我が子3人を失った悲しみや、根も葉もないひぼう中傷にさらされた苦しみから、長く沈黙を貫いてきましたが、去年から再び、あの日のことを語り始めました。



■大上かおりさん（2025年8月）

「一緒にいたあの事故現場で、子どもが亡くなっていった私だから、伝えられることがやっぱりあるなと。」



これまで蓋をしていた、つらい記憶と向き合いながら、これからハンドルを握る若い世代を中心に命の尊さを伝えています。

飲酒運転事故は海の中道大橋での事故の翌年、全国でおよそ4000件減りました。



それ以降も「撲滅」への気運の高まりを背景に減少が続いていましたが、2023年に増加に転じ、今も飲酒運転は後を絶ちません。

■大上さん

「飲酒運転はなくせるもので、でもまだなくなっていない現実が続いていて。」



大阪での「LIVE SDD」を訪れた大上さん。1万人の観客の前でスピーチに立ちます。ただ、不安も感じていました。



■大上さん

「一度だけ（このライブを）見に来たことがあって、その時はちょっとこういう場所に来るのは苦しいなと思って、来ることはないなと思っていたんですけれど。」

今回、大上さんは事故後に生まれた4人の子どもと大阪を訪れました。



18歳の愛子さんは、4人の中で一番年上です。母のそばに寄り添っていました。



■愛子さん（18）

「（ライブを）楽しむ目的で来た観客と、母の今の思いとのギャップの二面性。少し気持ちが違いすぎて、苦しくなってしまわないか心配だなと思った。1人で苦しくならないといいけれど、心配。いつも通りで。」

あの日の事故の被害者として。母として。大上さんは一歩を踏み出します。



■大上さん

「皆さん、こんばんは。私は大上かおりと申します。私が登壇したのは、当事者だから、生きているからこそ伝えられること、たくさん愛していた子どもたちだから深い深い悲しみだということ、それを聞いた人が飲酒運転をどう捉えるかを投げかけていきたい。私たち家族が受けた苦しみ悲しみと同じ原因で、苦しみや悲しみと向き合いながら生きている方がたくさんいます。そういう人たちが一人でもいなくなるように、なくすために、このことを受け止めていただきたいと思っています。飲酒運転がない世の中にしていくためにはどうしたらいいのか。自分でやめることができる犯罪であるということを、皆様に深く受け止めてほしいと思います。」

■訪れた人

「大上さんの話がとてもぐっときて、きっとつらいだろうけれど、それを伝えるために前に立ってくださって。」

「より自分ごととして、とても響くものがあって、改めて考えるきっかけになったなと思いました。」



母を見守っていた娘の愛子さんは。



■愛子さん

「今までにないくらい大勢の前で話している母を見て、母の思いが一人でも多くの人に届いて、その思いがその人の周りにも広がったら、とてもいいなと思ったりして。きっと母が1人でいろいろな思いや記憶を抱えて生きていると思うから、その母の思いを娘として、4人目の子どもとして、そばで支えられたらなと思いました。」



どんなにつらくても、我が子3人が残したメッセージを伝えていく。



その覚悟を支える家族と共に、大上さんは一歩一歩前に進みます。



■大上さん

「伝わるものがあるんじゃないかなと思いました。メッセンジャーとして呼ばれた今回は、自分の使命が少しあるのかなと思いつつ。前とは違います。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月4日午後5時すぎ放送