女優・芳根京子が公開したイベントのオフショットに癒されるファンが続出している。

芳根は８日までに自身のインスタグラムを更新。映画「私がビーバーになる時」（３月１３日公開、ダニエル・チョン監督）で声優を務める芳根はインスタグラムに、「『私がビーバーになる時』キャンペーンで昨日は福岡、今日は大阪にお邪魔しました」と報告。「大阪では舞台挨拶もさせていただきました！お越しいただきありがとうございました！」と、ベージュのノースリーブドレスにシルバーのパンプスを合わせた衣装ショットや、頭にビーバーの”お面”を乗せて笑顔を見せる姿などを複数枚披露した。続けて、「それぞれの地域で美味しいものをたくさんいただけてずっとお腹いっぱいの２日間でした幸！ありがとうございました！」と充実した時間を振り返った。

この投稿にはファンから「待って反則級に可愛いんだけど！？」「素敵な癒しをありがとうございます」「ブラウンたくさん纏っててほんとに似合うし綺麗だしかわいい」「かわええわぁ…」「可愛い━！可愛い━！」「かんわいいいい」といったコメントが寄せられている。