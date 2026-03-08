相葉雅紀、ショベルカーに乗り込み大奮闘！埼玉・熊谷で旬の“ごぼう”絶品おかず作り

相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』。

本日3月8日（日）の同番組では、相葉、小峠英二（バイきんぐ）、岡部大（ハナコ）、あばれる君の4人が埼玉県熊谷市の農家を訪れ、今が旬の「ごぼう」を使った絶品レシピを学ぶ。

今回収穫するのは、肌が白く洗練された香りを持ち、肉質がきめ細かく驚くほど柔らかい“MTごぼう”。

見渡す限りの広大な敷地を誇る農園に用意されていたのは、圧倒的な存在感を放つ1台のショベルカー。相葉はそのショベルカーに乗り込み、以前、自然薯掘りでも魅せた巧みな操縦を披露。

「さすが、お上手」と農家さんも太鼓判を押す見事なテクニックで、長さ約10メートル、深さ1メートル以上もある土を豪快に掘り起こす大仕事に挑戦する。

◆相葉らが腕を振るう、ごぼうが主役のアイデアレシピ

ごぼうを収穫した後は、お世話になった農家さんから絶品ごぼうレシピを学ぶ。

まずは、皮むき手袋でごぼうを洗って手際よく“ささがき”にする相葉。その包丁さばきに農家さんも「手つきがいい」と目を丸くする。

「ごぼうと牛肉のオイスター炒め」では、調理中から立ち込める香りに「これはご飯が進みますね」「もうご飯よそっておきますか」と、相葉らは早くも食欲を爆発させる。味の決め手は、お酒で溶いた味噌。ごぼうの食感と味噌が効いたコク深い味わいに、実食した相葉は「シャキシャキ！」、あばれる君も「歯ごたえ、たまらん！」と大絶賛だ。

定番の「きんぴらごぼう」は、ごぼうを水に漬けてアクを抜くのがおいしさの秘訣。さらにオリーブオイルで炒めることで香りを高め、砂糖の代わりにハチミツを使ってツヤとコクをプラスさせる。「美味しい、甘い！」（相葉）、「ハチミツの甘さが優しい！」（小峠）と箸が止まらない。

さらに、余ったきんぴらを活用したアレンジレシピ「きんぴらごぼうの春巻き」も。相葉は「ごぼうの食感がたけのこの食感に似ていて、ちゃんと春巻きだね。これは美味しい！」と、見事な変身アイデアに舌鼓を打つ。

続いて、熊谷で古民家カフェを営む野菜ソムリエが登場。お店の味を家庭で楽しめる本格的なごぼう料理を学ぶ。

軽くこすって風味を残したごぼうで作る「ごぼうの揚げ煮」を皮切りに、しょう油とみりん“1：1”の黄金比で作る「筑前煮」や、具材を炒めて下味をつけてから炊飯し味にメリハリを出す「ごぼうと和牛の炊き込みご飯」を披露する。

完成した筑前煮を口にした相葉は「ごぼうにすごく味が染みている！」と驚き、あばれる君も「やっぱり黄金比だ！」とその絶妙な味付けを絶賛する。

◆恒例の絶品釜飯勝ち抜き戦『釜−1グランプリ』も！

今回は、視聴者投稿レシピで争う人気企画『釜−1グランプリ』も登場。

現在8連勝中の絶対王者「勝浦タンタンメン風釜飯」に、沖縄の郷土料理である肉味噌“アンダンスー”とごぼうの相性抜群の「アンダンスーとフライドごぼう釜飯」が挑む。

甘辛い味噌とフライドごぼうの風味が織りなす新感覚の釜飯に、相葉たちは「これは強敵が来たぞ！」と頭を抱えて悩む。果たして白熱のジャッジの行方は――!?