「お箸を正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本だが、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。その中から「断るときはこう言おう」という項目を取り上げる。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「断れなかった」苦い思い出

「本当は交換したくなかったのに……。」

会社の先輩の小学2年生の娘さんが、そう言いながら家に帰ってきたという。

小学生の間で流行している「シール交換」でトラブルが起きたのだ。

本当は手放したくないシールだったのに、断れずに交換してしまったという。

この話を聞いて、自分の「たまごっち」のカードでの苦い出来事を思い出した。

幼稚園から帰ると、友達同士でカードの見せ合いっこをよくしていた。

私はあるレアカードをもっていたのだが、それを見た友達のSちゃんにこう言われた。

「そのレアカードと、これ交換してよ！」

私は、本当は嫌だったのに断れず、なくなく交換してしまった。

そして家に帰り、母の膝の上で、「本当は嫌だったのに、交換してしまった」と大泣きした。

今でもその時のことをよく覚えているので、相当悔しかったのだろう。

断るときはこう言おう

そんな幼稚園の頃の自分に教えてあげたいことがある。

それは、「嫌なことははっきり断らなければいけない」ということだ。

小学校入学前後から知っておきたいルールや習慣を93個紹介している本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』には、「ことわるときは こう いおう」という項目がある。

・「ごめんね。 むずかしいかもしれない。」

・「だいじに している おもちゃだから かせないんだ。」

・「ともだちに おかねは かせないよ。」

・「やくそくが あるから また こんど あそぼう。」

（『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』（p.117）より引用

自分が嫌なことは、言葉にしないと伝わらない。

それは、シール交換だけの話ではない。

友達との関係でも、学校生活でも、そして大人になってからの人間関係でも、「嫌なことを断る力」はとても大切になる。

だが、子どもは最初からそれができるわけではない。

多くの子どもは、嫌われたくない気持ちから、つい我慢してしまう。

だからこそ、

「いやなときは、いやと言っていい」

「ことわることは、わるいことじゃない」

ということを親が先に教えてあげたい。

シール交換は、ただの遊びのように見える。だがそこには、「自分と他者で折り合いをつける練習」が詰まっている。

幼いころにその感覚を身につけておくことが、のちの人間関係のトラブルを、ぐっと減らしてくれるはずだ。