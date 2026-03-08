エールディヴィジ 25/26の第26節 エクセルシオールとヘーレンフェインの試合が、3月8日05:00にファンドンヘ&デロー・スタディオンにて行われた。

エクセルシオールはギャン・デレフト（FW）、ノア・ナウヨクス（MF）、デレンシリ・サンチェス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはラッセ・ノルダス（FW）、マクサンス・リベラ（MF）、リンゴ・メールフェルト（MF）らが先発に名を連ねた。

38分に試合が動く。ヘーレンフェインのラッセ・ノルダス（FW）のアシストからルーク・ブラウウェルス（MF）がゴールを決めてヘーレンフェインが先制。

ここで前半が終了。0-1とヘーレンフェインがリードしてハーフタイムを迎えた。

65分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。ラッセ・ノルダス（FW）からディラン・ベンテ（FW）に交代した。

67分ヘーレンフェインが追加点。ヨリス・ファンオフェレーム（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

72分、エクセルシオールは同時に2人を交代。シモン・ヤンセン（MF）、レナード・ハーチェス（MF）に代わりミルイアノ・ヨナタンス（FW）、ジェロルディノ・アルマントラディング（FW）がピッチに入る。

74分、エクセルシオールのノア・ナウヨクス（MF）がPKを決めて1-2と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ヘーレンフェインが1-2で勝利した。

なお、エクセルシオールは89分にノア・ナウヨクス（MF）に、またヘーレンフェインは79分にフリスティアン・ペトロフ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-08 07:01:09 更新