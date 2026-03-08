北九州で37年間ホームレス支援を続けてきた認定NPO法人「抱樸」。最初に支援した男性は一度は自立したが、後に電気の止まった部屋で再び困窮する姿を目の当たりにした。ホームレス状態を脱しても、支援が終わるわけではない。抱樸の奥田知志理事長が、自立後に待ち受ける現実を語る。※本稿は、奥田知志『わたしがいる あなたがいる なんとかなる「希望のまち」のつくりかた』（西日本新聞社）の一部を抜粋・編集したものです。

路上生活を脱した男性が

ゴミ屋敷で倒れていた

今から三十数年前、最初に路上を脱し、アパートに入居されたのは70代男性、中村さん（仮名）だった。路上生活を5年ほどされていたが、大きな一歩を踏み出された。

頭金、家財道具、保証人など、いろいろ越えなければならないハードルをなんとか乗り越え、ついに入居の日を迎えられた。本人も支援者も大きな喜びと希望を抱いた日となった。この実績を携え、僕らは次の路上のいのちへと向かっていった。

半年が過ぎた頃、大家さんから連絡が入った。「中村さんの部屋から異臭がしている。見てきてほしい」。すぐに部屋を訪ねた。ノックをするが応答はない。ドアのすき間から確かに異臭が漏れている。鍵を借りて中へ。電気はすでに止まっており、室内は真っ暗。懐中電灯を照らすと部屋は一面ゴミの山だった。強烈なにおい。

「ええっえええ」。半年前のきれいな部屋はゴミ屋敷に変わっていた。ゴミの山を乗り越え、奥の部屋へ。山は一層高くなる。

その真ん中辺りが窪地になっており、その中で中村さんが倒れているのが見えた。慌てて駆け寄り「親父さん！」と肩をゆする。最悪の事態が想定された。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）