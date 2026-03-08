気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

世界的に「編み物」が大流行

今、若者の間で大流行していることがある。

それは「編み物」だ。

近年のY2K（1990年代末〜2000年代初頭のトレンドを指す）ブームの影響もあり、自分で作ったニットや小物を取り入れるスタイルが流行している。

さらに、世界的に人気なアイドルが編み物を趣味と公言したこともあり、SNSでは「編み物を初めてみた」という投稿も増えている。

一見すると、ただの趣味のようにみえるが、実は「編み物」には、意外なメリットがある。

それは、メンタルが安定するという効果だ。

編み物は不安やうつ状態の軽減にも効果的

著者累計100万部を突破した話題作『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』には、以下のようなことが述べられている。

編み物などの趣味は、記憶力や注意力などの認知能力を高め、不安やうつ状態などの軽減にも効果があるという。これほど価値のあるものはない。

――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

本書では、編み物やパンづくり、ガーデニングなど、高齢者が好むような趣味を「おばあちゃんっぽい趣味」と呼んでいる。

海外の大学の研究では、このような「おばあちゃんっぽい趣味」が寿命を伸ばす要因になることが証明されているそうだ。

失敗しても大きなダメージにならない

「おばあちゃんっぽい趣味」には、「スマホを使わず、手を動かす時間が中心になる」ことが共通している。

現代の私たちは、仕事でもプライベートでも、常にスマホやパソコンを見続けている。

情報は途切れることなく流れ込み、脳は休む暇がない。

その状態から一度離れ、ただ黙々と手を動かす時間を持つことは、思っている以上に心を落ち着かせる。

そして、もう一つの大きな利点は「失敗しても大きなダメージにならない」ことだ。

お菓子づくりをしていて、オーブンでケーキを焦がしてしまったとしても、たいした問題ではない。パソコンの操作を誤って大事なデータベースを丸ごと削除してしまったり、本来送るべきではないメールを間違って会社の従業員全員にCCで送信してしまったりしたわけではない。

――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

つまり、こうした趣味は

・スマホから離れられる

・手を動かすことで集中できる

・失敗しても大きなダメージがない

という特徴を持っている。

プレッシャーと時間不足が当たり前になった現代社会では、こうした時間は貴重だ。もし最近、疲れが抜けないと感じているなら、編み物などの「おばあちゃんっぽい趣味」を試してみるのもいいだろう。

