相葉雅紀がショベルカーに乗り込み大奮闘！埼玉・熊谷で旬のごぼう収穫に挑む

相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』。3月8日の放送では、相葉、小峠英二（バイきんぐ）、岡部大（ハナコ）、あばれる君の4人が埼玉県熊谷市の農家を訪れ、今が旬の「ごぼう」を使った絶品レシピを学ぶ。

■今が旬の「ごぼう」を使った絶品レシピを学ぶ

今回収穫するのは、肌が白く洗練された香りを持ち、肉質がきめ細かく驚くほど柔らかい“MTごぼう”。見渡す限りの広大な敷地を誇る農園に用意されていたのは、圧倒的な存在感を放つ1台のショベルカー。相葉はそのショベルカーに乗り込み、以前、自然薯掘りでも魅せた巧みな操縦を披露。

「さすが、お上手」と、農家さんも太鼓判を押す見事なテクニックで、長さ約10メートル、深さ1メートル以上もある土を豪快に掘り起こす大仕事に挑戦する。重機で深く掘ったあとは、自ら穴のなかへ入って手作業へと移行。ごぼうは非常に折れやすいため、泥にまみれながら慎重に掘り進める。額に汗し、大切に育てられた食材と真剣に向き合う、相葉たちのひたむきな姿は必見だ。

■農家さん＆野菜ソムリエ直伝！相葉らが腕を振るう、ごぼうが主役のアイデアレシピ

ごぼうを収穫した後あとは、お世話になった農家さんから絶品ごぼうレシピを学ぶ。まずは皮むき手袋でごぼうを洗って手際よく“ささがき”にする相葉。その包丁さばきに農家さんも「手つきがいい」と目を丸くする。

まず、“ごぼうと牛肉のオイスター炒め”では、調理中から立ち込める香りに、「これはご飯が進みますね」「もうご飯よそっておきますか」と、相葉らは早くも食欲を爆発させる。味の決め手は、お酒で溶いた味噌。ごぼうの食感と味噌が効いたコク深い味わいに、実食した相葉は「シャキシャキ！」、あばれる君も「歯ごたえ、たまらん！」と大絶賛。

定番の“きんぴらごぼう”は、ごぼうを水に漬けてアクを抜くのがおいしさの秘訣。さらにオリーブオイルで炒めることで香りを高め、砂糖の代わりにハチミツを使ってツヤとコクをプラスする。そして、完成したきんぴらごぼうに「おいしい、甘い！」（相葉）、「ハチミツの甘さが優しい！」（小峠）と箸が止まらない。

さらに余ったきんぴらを活用したアレンジレシピ“きんぴらごぼうの春巻き”では、相葉も「ごぼうが入っている春巻きは食べたことない」と調理をしながらワクワクしている様子。匂いにそそられ「これはご飯ですね」と、岡部は身を乗り出して鍋をのぞき込む。

そして、炒めたひき肉にきんぴらごぼうを混ぜ合わせて春巻きの皮で包み、180度できつね色になるまで揚げていき、出来上がった熱々の春巻きを頬張った相葉は「ごぼうの食感がたけのこの食感に似ていて、ちゃんと春巻きだね。これおいしい！」と、見事な変身アイデアに舌鼓を打つ。

続いて、熊谷で古民家カフェを営む野菜ソムリエが登場。4人はお店の味を家庭で楽しめる本格的なごぼう料理を学び、軽くこすって風味を残したごぼうで作る“ごぼうの揚げ煮”を皮切りに、しょう油とみりんを1：1の黄金比で作る“筑前煮”や、具材を炒めて下味をつけてから炊飯し味にメリハリを出す“ごぼうと和牛の炊き込みご飯”を披露する。

筑前煮の調理中、相葉はごぼうを乱切りしながら「あまり得意ではないんだけど…」とこぼすと、視聴者から寄せられたという“乱切りのコツ”を実践することに。そのコツを踏まえて、相葉が見事完璧な乱切りをマスターすると、小峠も「これはわかりやすい」と包丁を入れる。

乱切りにすることで断面が多くなり、具材の大きさを揃えることで均一に火が通り、こんにゃくもスプーンでちぎることで味が染み込みやすくなるというプロの技。さらに落とし蓋をして鍋のなかに対流を生むことで、短時間でしっかりと味が染み込むのだ。

完成した筑前煮を口にした相葉は「ごぼうにすごく味が染みている！」と驚き、あばれる君も「やっぱり黄金比だ！」とその絶妙な味付けを絶賛。

また、あばれる君が食品衛生責任者の資格を持っていることに触れ、「僕がいれば相葉さんもお食事を出せる」と「相葉マナブ・キッチンカー」を提案。相葉も「キッチンカーいいじゃないですか。全国のほうに行って！」と語らいながら、和気あいあいと調理を進めていく。

■9連勝なるか!? 恒例の絶品釜飯勝ち抜き戦「釜-１グランプリ」も

さらに、視聴者投稿レシピで争う人気企画「釜-１グランプリ」もオンエア。現在、8連勝中の絶対王者“勝浦タンタンメン風釜飯”に、沖縄の郷土料理である肉味噌“アンダンスー”とごぼうの相性抜群の“アンダンスーとフライドごぼう釜飯”が挑む。

甘辛い味噌とフライドごぼうの風味が織りなす新感覚の釜飯に、相葉たちは「これは強敵が来たぞ！」と頭を抱えて悩む。はたして白熱のジャッジの行方は？

