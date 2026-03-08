夢と希望にあふれる県内の小中学生や高校生、大学生などを応援する企画「エブリィホープ」。

「科学の甲子園」に出場する高校生を紹介します。理科、数学、情報の知識や技能を全国の舞台で競います。

【NIB news every. 2026年2月26日放送より】

春の選抜高校野球出場に沸く県立長崎西高校。

甲子園に向けて、闘志を燃やしているのは野球部だけではありません。

2年生8人の有志が競うのは “科学”。

3月に茨城県で開催される『科学の甲子園』に出場します。

『科学の甲子園』は全国の高校生が学校対抗で、物理・化学などの理科と、数学、情報の知識を競う大会で、筆記と実技の2つの競技が行われます。

1チーム8人のメンバーが得意分野に応じてそれぞれの競技に臨むため、チームワークが勝負のカギを握ります。

去年11月の県大会で優勝し、県代表となった長崎西高校のチーム。

この日取り組んでいたのは、実技競技のひとつ『目指せ！電磁力でカップイン』です。

鉄の棒に巻き付けたコイルに電流を流して磁力を発生させます。

その磁力が反発する力を利用して金属のリングを飛ばし、3m～5m離れたカップに入れる競技です。

（リーダー 村嶋さん）

「どんどん(リングが)入っているが、あまり入らない時があるのでその時はみんなで話し合って実験をしている」

（小金丸さん）

「今回の実技競技は物理の電磁気学の分野から出題されたものだったので、実際の物理学の知識から考察して実験をしながらいろいろ調節してきた」

飛ばすリングの幅や厚さ、電圧、発射台の角度など細かい調整が勝負のポイントだと話します。

（今里さん）

「リング1つ1つで飛び方や飛距離などが異なってくるので、それを同じ円の中に入れられるように調節するのが難しい」

（岩淵さん）

「鉄心に合わせてコイルを何回巻くかなど条件を変えていろいろ作ってみて何回も飛ばしてみた。長崎県なりのいいコイルをつくりたい」

一方、筆記競技は幅広い分野から出題されるため、それぞれの得意分野で、過去の出題を分析しています。

メンバーはそれぞれ別の部活動にも所属していますが、県代表に決まってからはほとんど毎日集まり対策を練っています。

この春、2つの甲子園に出場する長崎西高校。

『科学の甲子園』に挑む8人は知恵とチームワークで頂点を目指します。

（リーダー 村嶋さん）

「個の力ではなくてチームの力で渡り合っていけるように、みんなで切磋琢磨して頑張っていけるところが『科学の甲子園』の良さだと思う。目指すは優勝なのでそれを達成できるように、野球部も頑張っているし、めちゃくちゃ刺激になっているので僕たちも優勝して少しでも『科学の甲子園』が知られるようになったらいい」

『科学の甲子園』優勝するぞ 燃えろッ!!