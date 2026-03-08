街中やSNSにあふれる美容医療の広告。二重や鼻整形、脱毛など、今では小中学生がPRモデルとなっている広告も珍しくない。日本美容外科学会（JSAPS）の専門医、塚原孝浩医師によると、10代の美容医療手術件数は確実に増えてきているという。自分の子どもや身の周りの子どもに「美容医療を受けたい」と相談されたら、親や周りの大人はどう答えたらいいのか。日々多くの患者と向き合う美容医療の専門医たちに聞くと、特に10代の場合に気をつけるべきポイントが見えてきた。

■美容医療に向いているのは「ポジティブ」な人

日本医科大学病院のほか、複数のクリニックで美容医療診療を行う朝日林太郎医師は、「小中学生が美容医療の手術を受けて、ダウンタイム（治療後、通常の生活に戻るまでの期間）や腫れの期間などのリスクを負う世の中は健全ではない」と語る。患者の話を聞いたうえで治療すべきではないと判断する場合も珍しくなく、相談全体の半数ほどは治療を断っているのだそうだ。10代が美容医療を受けるうえで慎重になるべき理由には、主に「身体の成長」と「メンタル」があると話す。

朝日医師

「たとえば鼻の手術など、体重の変化や成長によって顔の形は変わっていきます。変わっていくものに対して手術するのはとてもリスクがあるので、そういった手術はお断りするようにしています。また、思春期の10代は細かい変化にも繊細に反応してしまう年代です。術後には腫れたり傷ができたりするなかで、そういったマイナスにも向き合える気持ちの強さが重要で、果たして小中学生にそういう強いメンタルがあるかというと、気持ちの面でも発達過程にあると思うので、心の成長も進んだうえで手術は受けたほうがいいのかなと思います」

子どものみならず、大人の患者にも「元気なときに手術を受けてください」と伝えているという朝日医師は、ダウンタイムなどのマイナスな時間を乗り越えるためにはメンタル的な前向きさが重要だと強調する。美容医療が100％その人の後の人生を好転させられるとは限らない。リスクへの理解とともに、自分の決断にポジティブでいられるメンタルが大事だという。

朝日医師

「もし自分の子どもに『美容医療をやりたい』と言われたら、ちゃんと治療に対する知識とかメリット・デメリットを理解しているかをまず聞きます。ただやりたいだけでなくて、その治療の特徴だとか、その治療によって得られる可能性あるものと、デメリット・リスクがどの程度あるかをきちんと把握できているかを確認するんです。そのうえで自分のお金でやってもらいます。お金を準備していく中で気持ちの準備もできていくだろうし、慎重にとどまれることもあるからです」

ただ最近は、子ども自身ではなく、親側に課題があるケースがあるのだそうだ。

朝日医師

「美容医療がこれだけ普及したなかで、これまで美容医療を経験してきた母親が、子どもにも『やったほうが人生楽しいよ』みたいに勧めて、来院するケースが実は珍しくありません。きっと親も良かれと思って、だと思いますが、美容の手術や治療に対してリスクをすごく軽視していることが多いんです。こうしたケースは最後は医師がブレーキをかけないといけないなと思っています」

「美容整形は親のためでもなければ、恋人のためでもなく、自分のためにやるもの」。本人の意思がないと治療はできないと、医師が親を説得するケースも珍しくないという。

■“つり広告”で来院したら最後…

10代の子どもたちの美容医療が増えている背景には何があるのか。その一つには、SNSなどで流れてくる広告の影響が大きいと日本美容外科学会の専門医、塚原孝浩医師は指摘する。常に情報の渦の中にいる若い世代。塚原医師は、「極端に安い値段の広告」と「焦らせる広告」の2つには気をつけてほしいと話す。

塚原医師

「例えば二重埋没（まぶたを二重にする施術）2万9800円など、極端に安い値段の広告は危ないと思います。実際に病院に行くと『糸はこちらのほうがいいです』『あなたの目の場合はこちらの手術がいいです』などとアップセルする、つまり、より高額なサービスを勧めて、結局高い値段で受けさせるケースを聞きます。また、『今やったら安いよ』『今日やったら上手な先生がいるよ』などとうたう、急がせるタイプも危険です」

悪徳なクリニックの例として、“つり広告”で客を来院させたら最後、カウンセラーが囲い込み、無理やり契約を結ばせるケースがあるという。交渉事に慣れていない10代は特に狙われやすく、例えば施術中、ベッドの上で新たな施術を次々と提案され、気づけば想定外の値段になっていたケースもトラブルとして寄せられているという。ではだまされないように、どう気をつけたらいいのか。

塚原医師

「ひとつはその場で絶対に決めないということです。美容医療のすべては、命に関わるような診療ではありません。まずは話だけ聞いて、決めるのは別の日にしますと帰ってくるのが一番です。セカンドオピニオンも含めて、複数箇所を受診するというのが大切だと思います。もうひとつは、誰かと一緒に行くことです。もし18歳、19歳という成人の年齢であっても、できれば親御さんと行くのがいいと思います」

一緒に行く場合も、友達はおすすめしないという。中には、友達といった病院で別々の部屋に案内されて、「友達はもう決めましたよ」などとあおられるケースもある。必ず親か年の離れた大人を連れて行くべきだと医師は指摘する。

「心の外科」とも言われ、生きていく中でその人の幸せや楽しみを増やせるのが美容医療だと医師は言う。自分の人生をよくするために行う決断は、リスクを十分調べた上で、周りの大人や医師に相談し、焦らずに決めるのがよさそうだ。

