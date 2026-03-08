ジャカルタのカフェで客に話しかけるルスティナさん（左）＝1月（共同）

「ようこそ、お孫ちゃん」。扉を開けると80代の“おばあちゃん”が目を細めてにっこり。インドネシア首都ジャカルタで、高齢者を積極的に雇う癒やしのカフェが盛況だ。店名は「おばあちゃんの家」を意味するウマ・オマ・カフェ。テーブルには「かわいい孫よ」と書かれた料理の注文カードが置かれている。（共同通信ジャカルタ支局＝山崎唯）

高齢者の雇用活性化を目的に2023年9月にオープンした。客を迎える店の顔は50〜80代の女性4人。「おばあちゃん子だった」という創業者が、他界した祖母への恩返しの思いを込めて計画した。調理や給仕は若者らが担う。

マネジャーのアルマンゾ・トマソアさん（41）によると、コンセプトは「故郷が恋しい都会の人々へ贈る、癒やしの場所」。家庭料理が中心で、祖母宅を訪れたような懐かしさを感じてもらおうと、落ち着いた内装にこだわった。

女性4人は高齢者支援団体の紹介。健康で金銭的な支援を必要とする人々から選ばれた。最高齢のルスティナさん（83）は「この年で働けるとは思わなかった。部屋にこもるより元気が出る」と快活だ。孫8人とひ孫2人がいるが、1日100人超の客も「全員私の孫」。店内を歩き「ご飯はおいしい？」と客に話しかけ、「お昼食べて」と店員の世話も焼く。

ルスティナさんが楽しむのは客との会話。両親がいないという女性客から泣きながら「お母さんって呼んでもいい？」と聞かれ、思わず抱きしめたことがある。童心に返ったように懐く20代の男性客もいたという。

若者の間で話題となり、一緒に連れられてきた高齢者にも客層が広がった。労働省と協力し、ジャカルタ中心部の高級住宅街で2店舗目も2025年1月に開店した。ルスティナさんは「常連の顔を忘れちゃうこともあるの。でも、みんなが私のことを覚えてくれているから問題ないわ」と笑った。

カフェの看板おばあちゃんのルスティナさん（左）ら＝1月、ジャカルタ（共同）

ジャカルタのカフェで接客するルスティナさん（右）と客＝1月（共同）