岡田准一さん（45）が、日本テレビ系で放送される世界的人気番組の日本版『THE FLOOR』でMCを務めることが発表されました。岡田さんが日本テレビの番組でMCをするのは初となります。

『THE FLOOR』は、優勝賞金を懸けて、挑戦者たちが1対1のクイズ対決で真剣勝負を繰り広げ、陣地を拡大していく陣取りバトルです。2023年にオランダで初放送されると、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米でも放送され、世界各国で高視聴率をたたき出す国際的な人気番組に。そして今回、日本版を日本テレビにて制作・放送することが決定しました。

日本版では、32人の豪華芸能人たちが挑戦者となり、32個に区切られた巨大な光るLEDフロアに集結。優勝賞金1000万円を懸け、緊迫感あふれる真剣勝負を繰り広げます。気になる32人の挑戦者は、順次発表されるということです。

各国版『THE FLOOR』では、司会者が番組の世界観を象徴する存在として位置づけられ、注目されています。日本版では、俳優・プロデューサー・アクションプランナーなど多くの才能を発揮している岡田さんが司会者を務めることになりました。

岡田さんは「まさか自分がクイズゲーム番組のMCを務めることになるとは思ってなく、驚きました。これまでは、少しマニアックな武術番組や歴史番組など、自分の興味があることはやってきたんですが、今回はクイズ形式でありながらも“1対1の真剣勝負”“負けたら後がないギリギリの戦いの番組”ということにすごくひかれて」と、MCを引き受けた理由を明かしています。

収録時には番組の海外チームが来ていたそうで「最後に“素晴らしかった！ アメージング”と褒めていただいたので良かったです。緊張しながら収録に臨みました」と振り返りました。

番組は28日よる7時から放送されます。