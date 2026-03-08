フジ、米在住日本人向けニュース放送を3月末終了 44年の歴史に幕
アメリカ在住の視聴者に向けたフジテレビのニュース・情報番組の日本語放送が、44年の歴史に幕を下ろすことになった。月〜金曜日に放送している番組『FCI News Catch!』が、3月31日で終了する。
フジテレビ本社＝東京・台場
フジサンケイ・コミュニケーションズ・インターナショナル(FCI)が制作する同番組は、フジテレビのニュース・情報番組『Live News イット!』『Live News days』『めざましテレビ』などを再構成した内容で、ケーブルテレビなどを通じて全米で放送している。
FCIによる日本語放送は、1982年にスタート。アメリカで暮らす日本人に向けて、フジテレビからの最新ニュースや生活情報などを伝えてきた。
番組の放送終了に伴い、今後はニュース番組の動画も配信しているフジテレビ系列のニュースサイト「FNNプライムオンライン」の利用を呼びかけている。
