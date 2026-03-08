花嫁に突然の悲劇…直の最期に視聴者騒然 『豊臣兄弟！』第8話画面注視データを分析
●かつて身を挺して守ってくれた父と同じ姿
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、1日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第8話「墨俣一夜城」の視聴分析をまとめた。
(左から)白石聖、仲野太賀＝『豊臣兄弟！』第8話より (C)NHK
○「危ない! 逃げて!」
最も注目されたのは20時36〜38分で、注目度78.7％。直(白石聖)が村同士の争いに巻き込まれ命を落とすシーンだ。
直と弥助(上川周作)は中村を後にして小牧へ向かっていた。「落とさないでくださいよ。大事な花嫁衣装なんじゃから」父・坂井喜左衛門(大倉孝二)と和解し、白無垢を贈られた直は上機嫌だ。風車を片手に笑顔で歩く。「ああ、分かっとるわ」大荷物を背負った弥助は息を切らしながら懸命に直の後を追う。
その時、直が突然歩みを止めた。視線の先には1人の農夫が倒れている。「どうしました!?」慌てて駆け寄り体を支えて声をかけるが反応はない。添えた手には違和感があった。見るとその手は鮮血で紅く染まっている。恐る恐る顔を上げあたりを見回すと、大勢の農民が農具を手に争いを繰り広げていた。「いかん! 逃げましょう!」弥助が直に呼びかける。しかしその瞬間、1人の子どもが足を取られて転んでしまう。「危ない! 逃げて!」直は我が身を省みず、子どものもとへ駆け寄った。
『豊臣兄弟！』第8話の毎分注視データ推移
○「自分より他人の命を優先するなんて…」
このシーンは、直に降りかかる突然の悲劇に視聴者が注目したと考えられる。
小一郎(仲野太賀)との結婚を前に故郷の中村へ帰ってきた直。一時は喜左衛門にだまされ蔵へ閉じ込められるが、幼いころの喜左衛門との思い出が記憶に蘇る。直は喜左衛門に本音をぶつけ和解すると、足取り軽く小牧へ出立したが、その道中で思わぬ事態に巻き込まれた。玄太(高尾悠希)が言っていたように、水を取り合う村同士の争いの中、目の前で幼い命が失われようとした瞬間、直は飛び出す。それはかつて身を挺して直を守った喜左衛門と同じ姿だった。
SNSでは「自分より他人の命を優先するなんて、小一郎と直は似ているな」「見知らぬ子供を助けるために飛び込むなんて、すごいな」「とっさに体が動いたんだね。血は争えないな…」と勇気ある直の行動にコメントが集まった。
戦国時代の水不足は単なる生活の不便ではなく、村落の存亡・農業生産・軍事行動・領国経営に直結する重大な問題だった。日本は降水量こそ多いものの、河川が短く急勾配で、洪水と渇水の両方に悩まされる地形的特徴を持っていたため、水の確保は常に重大な課題だった。稲作には大量の水が必要で、渇水はそのまま領国の収穫量を低下させ、大名の財政悪化につながったのだ。
また、戦国時代はちょうど約1300年頃〜1850年頃まで続いた小氷期にあたる。世界中の平均気温が現在より約1℃未満低下した弱い寒冷期であり、地球規模の氷河期ではなく地域ごとに時期がずれて寒冷化が進行した。日本では冷夏、長雨、干ばつ、洪水などが頻発し農業は大打撃を受けた。
●美濃三人衆、斎藤龍興に不満を募らせる
第8話「墨俣一夜城」では1566(永禄9)年の様子が描かれた。最も注目されたシーン以外の見どころを紹介していく。
まずは、浅薄な言動を繰り返す斎藤龍興(濱田龍臣)に不満を募らせる美濃三人衆のシーンが挙げられる。織田側の動きを不審に思った安藤守就(田中哲司)は竹中半兵衛(菅田将暉)から助言を受け、龍興に進言するがまったく聞き入れられなかった。その結果、守就の懸念通り墨俣に一夜にして砦が出現する。この緊急事態に龍興は自らの言動を棚に上げ三人衆を糾弾する。
この典型的なバカ殿ムーブに、三人衆は大きな不満を感じながらも出陣した。SNSでは「美濃三人衆、顔ぴくぴくしていてもう大分腹に据えかねているな」「こんなに言うことがコロコロ変わる上司はいつの時代も嫌われるよな」と三人衆への同情が集まった。
安藤守就の娘・得月院は竹中半兵衛の正室。1564(永禄7)年に政を顧みず、自堕落な龍興に業を煮やした守就と半兵衛は共謀して稲葉山城を乗っ取った。半年ほど経った後に稲葉山城は龍興に返還された。
(C)NHK
○坂井喜左衛門、直と小一郎の結婚を許す
そして、喜左衛門が直と小一郎の結婚を許したシーンが挙げられる。第2話「願いの鐘」で直が小一郎、藤吉郎とともに中村を旅立ったのが1559(永禄2)年なので、あれから実に7年の歳月が経過しているにもかかわらず、喜左衛門の態度は頑なであり、直は倉に閉じ込められる。しかし直は幼いころ、蔵の棚が倒れてくるのを喜左衛門が守ってくれたことを思い出した。父親の想いを理解した直は無事に喜左衛門と和解、喜左衛門から餞別として白無垢を贈られる。
SNSでは「まあ、藤吉郎のしでかしたことを考えると喜左衛門の態度も仕方ないかな」「未練たらたらだね。ととさまは直がかわいくて仕方ないんだな」と、喜左衛門の複雑な胸中に投稿が集まった。
結果的には和解をしたために直は命を落とす。喜左衛門の胸には一層の後悔が押し寄せているのではないだろうか。
(C)NHK
○墨俣城、一夜で燃え尽きる
さらに、豊臣秀吉の逸話でも有名な墨俣の一夜城も大きく注目された。一夜とはいかなかったが、わずかな期間に建てられた砦は斎藤龍興を大いに驚がくさせる。兵力で大きく上回る斎藤側に、それこそ一夜で落とされたものの、最後は火を放つことで斎藤側に大きな打撃を与えた。燃え落ちる砦を見守る藤吉郎(池松壮亮)の顔は誇らしげだった。
SNSでは「一日で作って敵を呼び寄せて一日で焼き払うから一夜城なんだな」「一夜城が炎で包まれるところ、凄かったな。ただ作戦的には失敗だったのが口惜しい」と、墨俣城をめぐるエピソードにコメントが集まった。
(C)NHK
○竹中半兵衛、登場
また、今孔明・竹中半兵衛が初登場を果たした。体が弱くひょろひょろのその見た目はパブリックイメージの通りのビジュアルだった。知略だけでなく、剣術などにも優れていたといわれているが、作中で描かれることはあるのだろうか。SNSでは「菅田将暉半兵衛、陰キャ特有の目が泳いでる演技がリアルすぎて笑える」「着物姿に松明片手なんて場違いすぎるな」と、天才軍師の登場に盛り上がりを見せた。
○小一郎、直を失い慟哭(どうこく)する
最後に、落命した直と対面して慟哭する小一郎のシーンが挙げられる。命からがら藤吉郎とともに戻ってきた小一郎だったが、突きつけられたのはあまりにも残酷な現実だった。喜左衛門から贈られ、小一郎との結婚で着るはずだった白無垢は死装束となってしまった。家族が悲しみに暮れ一言も発せない中、小一郎の絶叫だけが響く。藤吉郎でさえ、硬い表情で小一郎を見守るしかなかった。
SNSでは「小一郎が村同士の争いを策で仲裁してたからな。ある意味小一郎が村を離れたことが巡って直の死に繋がったのかも」「ようやく幸せになりそうだったのになぁ。小一郎、どうやって立ち直るんだろう」と、小一郎と直を襲った悲劇に投稿が集まった。
直の演者が永野芽郁から白石聖に代わったのは周知の事実だが、早すぎる退場を受けてネットでは「脚本変更があったのでは」「交代の影響が物語の構造に残っているのでは」といった推測が浮上している。白石さんの好演により「直ロス」という言葉も広がっており、視聴者にも強く印象を残したようだ。
きょう8日に放送される第9話「竹中半兵衛という男」では、小一郎と藤吉郎が竹中半兵衛の調略に動き出す。そんな2人に美濃三人衆の1人・安藤守就が接触。また、兄弟から報告を受けた織田信長(小栗旬)は斎藤龍興の籠る稲葉山城を包囲する。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
