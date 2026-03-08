「夜道は危ないから、毎日送るよ」親切な同僚男性が、いつしか恐怖に！ 一瞬で退散させた『夫婦の連携プレー』

近所のスーパーで、パートを始めたB子さんは、同僚男性の＜異様に近い距離感＞に悩んでいました。

「私既婚者なのに……好意をもたれてる？」

悩んだ末、夫に相談すると――？

パートの職場で、声をかけてくれた同僚男性

最近、近所のスーパーでパートを始めた私。

今まで付きっきりだった息子が塾に通い始め、夜の時間がぽっかり空いたことで、「そろそろ働けるかも」と思ったのです。

勤務は夕方から夜までで、退勤時刻はだいたい22時ごろ。



夜道は少し心細いものの、普段から使っていたスーパーで、帰りにそのまま買い物もできるので一石二鳥です。



「この時間ともなると、割引品も多いから助かっちゃう！」

久しぶりの仕事に、最初は緊張したものの、社会と再び繋がれたような感覚は、なんだか嬉しいものでした。

そんなある日のこと。



帰り支度をしていると、同僚男性のDさんが「夜道は危ないから、送りますよ」と声をかけてくれました。



紳士的な気遣いに「優しい人だな」と思ったのですが――。

「もしかして……好意をもたれてる？」

その日を境に、Dさんの行動に違和感を覚えるようになりました。彼は毎回、当然のように私の帰りを待つようになったのです。



シフト提出のときも「同じ日にしましょうよ」と言われ、なんだか心がザワザワ。



Dさんの異様に近い距離感に、居心地の悪さを覚えました。

最初は嬉しかったはずの思いやりが、いつの間にか「拒めない恐怖」に変わっていきます。



「これって、好意を持たれてる？」

とはいえ、「私、既婚者なので」と断って、「そんなつもりじゃなかったのに」なんて言われたら、こちらが自意識過剰のようで恥ずかしい。

職場自体は気に入っていますし、普段買い物をするのも、このスーパー。



変にアクションを起こして、人間関係を気まずいものにしたり、せっかく見つけた仕事を辞めたくもありません。

「どうすればいいんだろう……」