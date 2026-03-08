フィギュアスケート・世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は7日（日本時間8日）、エストニア・タリンで女子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）首位の17歳・島田麻央（木下グループ）が137.01点、合計208.91点で優勝。史上初の4連覇を達成した。偉業には日本ファンのみならず、海外からも絶賛の声が上がった。

冒頭の3回転アクセル、3回転フリップ、3回転ルッツ―3回転トウループと続けて着氷。観客の手拍子の中、演技後半も3回転ループ、両手をあげた3回転ルッツなどを決めた。キス・アンド・クライで得点と順位を確認すると、両手で顔を覆って涙。場内インタビューで「ここに来るまでに苦しいことがあったので、フリーもしっかり滑り切って優勝できてうれしい」と語った。

4回転ジャンプは回避。3連続ジャンプで回転不足があり1.51点の減点があったが、4連覇を掴んだ。複数の海外メディアが島田の体調が万全でなかったことを伝えており、苦境に負けなかった演技をISU公式Xは「マオ・シマダが、スピンで世界ジュニア連覇を飾る」などと伝えた。

海外ファンからは「本当に才能がある」「彼女にそんなことができるのかと、疑う人はいたの？」「美しい」「次世代のカオリ・サカモト？」「マオ、よくやった！ ジュニアではもう十分に活躍したよ！」「信じられないほど素晴らしいわ」「なんで彼女はまだシニアの選手になっていないの？」「無理して体調が悪い中で滑ったんじゃなければいいけど」「マオ、元気だといいな!! どんな状況でも結果を出したのは本当にすごい。あまり無理しすぎないで!!」などと、称賛と体を気遣う声が集まった。

年齢制限により2月のミラノ・コルティナ五輪に出場はできなかったものの、3回転アクセルや4回転など難度の高いジャンプを跳べる期待の星。昨年12月、シニアの全日本選手権は優勝した坂本花織に次ぐ2位。来季は満を持してシニア参戦となり、4年後の2030年フランス・アルプス大会での活躍を早くも期待する声もある。



（THE ANSWER編集部）