1860（萬延元）年創業、祇園辻利（本店・京都市東山区祇園）。

祇園辻利は1860（萬延元）年、初代・辻利右衛門の名が由来 宇治で開業ののち、祇園を礎とした

同社が展開する日本茶専門店「祇園辻利」と茶寮ブランド「茶寮 都路里」で、 3月6日（金）に開業300周年を迎えた大丸心斎橋店（大阪市中央区）のアニバーサリーイベントに合わせ、春を感じる特別企画を開催している。4月下旬まで。

期間限定で登場するのは、花が咲き誇る特別なパフェ『 爛漫（らんまん） 』と、大人のお花見気分を三段重に詰め合わせ、お茶スイーツとともに提供する 『 春の宴（はるのうたげ）』。

祇園辻利・茶寮 都路里がプロデュースする大丸心斎橋店開業300周年・期間限定メニュー『爛漫（らんまん）』（画像左）、『春の宴（はるのうたげ）』

パフェ『 爛漫』（税込3000円）は、濃厚な抹茶の奥深い味わいに、香り高い桜アイスや甘酸っぱい苺など華やかな春の素材が重なり合い、目にも心にも残る一杯に仕上げた。春の景色が重なったその姿は高さ約30センチ。

パフェ『 爛漫』（税込3000円）

大丸心斎橋店の象徴・鳳凰（※）をイメージした羽のように軽やかなチュイール（クッキー）。この羽に見立て米粉で作ったライスチュイールで、ふんわりと桜クリームをすくうと、ほのかな香りがやさしく広がる。

鳳凰をイメージした羽のように軽やかなチュイールが華やかさを増す

その下には、可憐な桜のマカロン、みずみずしい苺、三色団子のように彩るもちもちの白玉。中心には、祇園辻利ならではの濃厚な抹茶アイス。抹茶のほろ苦さが、甘やかな素材を引き締め、味わいに奥行きをもたらす。

大丸心斎橋店・御堂筋側正面玄関の左右に飾られている鳳凰

さらに、桜アイスとあんこのやさしい甘み、香ばしいシュトロイゼルが食感の アクセントに。そしてグラスの底には、透き通る桜のジュレ。 最後のひと口まで、春の余韻が続く。

大丸心斎橋店300周年記念「火の鳥」コースター

大丸心斎橋店300周年記念『火の鳥』コースターを添え、思わず写真に収めたくなる華やかなたたずまいも。

お花見御膳のような『春の宴』（税込3500円）は、 白いお重に春の彩りを丁寧に詰め込んだ。

『春の宴』（税込3500円）

三世代にわたり親しまれてきた茶寮都路里（さりょう・つじり）の味わいを楽しめる。懐かしさと新しさ が同じ重箱の中で出逢うイメージを持たせた。

《一の重》都路里いなり

一の重には、碾茶を混ぜ込んだご飯で仕立てた春らしい彩りの 「都路里いなり」。

《二の重》白玉にあられをまぶした団子・だし巻き・ひと口サイズの含め煮

二の重には、白玉にあられをまぶした“もちカリ”食感の団子と、 だし巻きやひと口サイズの含め煮。

《三の重》桜の葉を添えたモンブラン

三の重には、桜の葉を添えた桜モンブラン。親しみのある和の甘味に、春の華やぎを重ねた。

お汁椀には菜の花と筍。 旬のほろ苦さが、季節の移ろいを感じさせる。

そしてグラスには、桜ジュレと、大丸心斎橋店誕生を機に開発された碾茶（てんちゃ / 抹茶の原料）アイス。長く愛されてきたほうじ茶ゼリーのやさしい甘みと新たな素材が重なり合う。

仕上げには、シーリングスタンプのような抹茶チョコレートを添えている。

カウンターで試飲体験ができる『SAKURA煎茶』 煎茶「春団欒」を抽出、桜を添えた

期間中はカウンターで、『SAKURA煎茶』の提供デモンストレーションも（4月30日まで）。一杯のお茶ができあがるまでの所作や香りの広がりを通して、お茶の奥行きと春の趣を感じることができる。

※大丸のシンボルマークは、孔雀が羽を広げた姿をモチーフにしているが、心斎橋店には、彫刻家・名和晃平氏が手掛けた金とプラチナ箔の鳳凰（Ho/Oh）が展示されており、同店を象徴する作品として知られる。