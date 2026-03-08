元衆議院議員の上西小百合氏（42）は、男性秘書との"不倫旅行"疑惑報道を発端に、2015年4月に大阪維新の会を除名になった。両者ともに「独身だった」にもかかわらず炎上し続け、騒動は大きくなるばかりだった。あれから10年以上──。

古巣・大阪維新の会を母体とする日本維新の会は、いまや自由民主党と連立し、国政における与党になっている。上西氏は、現在の状況をどのように見ているのか。

「当時から維新の議員の多くが、ほんまは自民党に入りたかったのよ（笑）。私が現職だったとき、控室ではみんなずっと『俺は選挙区的に自民党にいける』みたいな話をしていましたからね。なんだかんだで政権与党に入りたいのが本音やと思います。

だって企業献金はナシにしても、自民党はパーティー券だけで桁が違いますから。野党がパーティーを開いたところで、そもそも利益なんて出ません。でも自民党は、業界団体などのほうから『パーティー券を100万円分買わせてください』って頼んでくるんです。

ただまぁ晴れて維新が与党になったとはいえ、所属議員が大臣のポストに就いたわけではありません。今後どうなるかわかりませんが、当面は選挙区調整すら難しいんじゃないでしょうか」

上西氏は大阪維新の会を除名になって以降、無所属の議員として活動を続けていたが、2017年9月、次期衆院選の不出馬を宣言。現在に至るまで政界を離れている。

一時は芸能事務所に所属し、ドラマや舞台にも出演していたが、精力的にメディア出演をしているわけではない。一体、現在の彼女はどのように収入を得ているのか……？

本人に率直に疑問をぶつけたところ、「メインの収入は、資産運用で得た利益です」とのことだった。

「不労所得で食べていける」という手応え

「もう20年近く投資をやっていて、もともと選挙に出馬したのだって、『不労所得で食べていける』という手応えがあったからです。だって落選したら、いきなり無収入でしょ？ どんな人でも立候補して国を変えることができるのが理想だけど、現状の仕組みだと、金銭面で余裕のある人じゃないと議員にはなれません。

つみたてNISAから不動産投資まで、いろいろやっています。2010年頃に物件をいくつか買っていたんですが、軒並み価格が上がって、ありがたいですね。当時は梅田の一等地のマンションが5000万円台で買えたのに、今は2億や3億しますからね〜」

どうやら金銭的な不安は全くない様子。上西氏はお金の知識をさらに深めるべく、昨年9月には、ファイナンシャルプランナー（FP）2級の資格を取得した。SNSで投資について情報発信を続けている背景には、かつて政治に携わった責任感もあるようだ。

「物価高などが問題になり、今のまま時代が進めば、生活できない人がいっぱい出てくる。精いっぱい働いても生活できないなら、"真面目に働くだけ無駄"という考え方が広がる。そうなったら日本が潰れちゃうじゃないですか。

やっぱり政治家を一度経験した以上は、社会の困っている方々を自分なりに助けないといけないと思っています。だから私の得意分野を生かして、若い子たちのマネーリテラシーを高めるような活動をやっていけたらいいですね」

表舞台に姿を見せる機会は減ったといえど、相変わらず充実した日々を過ごしているようだ。ところで上西氏といえば、2018年に13キロ激の大幅ダイエットに成功したことでも話題を呼んだ。現在も政治家時代よりほっそりして見えるが……？

「政治家時代は会食も多くて太ってたなあ。今はあのダイエット成功した頃よりは少し太ったかも。見た目はできることなら鼻を小さくしたり、目も大きくしたいけど（笑）。整形とか怖いの、注射も苦手だし」

同じ2018年、かねてより交際・婚約していた男性と破局していたことも明らかになり、世間の注目を集めた。上西氏の現在の恋愛事情は？

「この年齢で恋愛も何もないですよ！ ずっと1人も寂しいやろうし、長く一緒にいられる人がいたらいいなぁとは思いますけどね……。もし何かあったらお伝えします（笑）」

"浪速のエリカ様"が今度はうれしい報告で、再び世間を騒がせる！？

