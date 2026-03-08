日本ハムのキャッチャーが別人級のモデル姿を披露した。

８日までに自身のインスタグラムを更新し「昨年、ａｎａｎ評論家などとふざけてたら、まさかのデビューを飾りました」と書き出したのは、郡司裕也捕手だ。

郡司は、同僚の清宮幸太郎内野手らと３月２５日発売の女性グラビア週刊誌「ａｎａｎ」の表紙に登場し、スペシャルエディション版の表紙を飾った。郡司は「これは、さすがに買ってください」と呼びかけ、「『ａｎａｎ』スペシャルエディションが３／２５（水）発売！※北海道地区は、３／２６（木）発売となります」と伝えた。

ピンで撮影した一枚も公開した。全身ブラックコーデで、ポケットに手を入れてポーズ。「＃勘違いするな ＃誰これ」とハッシュタグをつけて自分で笑った。

フォロワーは「イケメンすぎる」「ビジュ大優勝」「勘違いなんかじゃないです！ぐんじさんさすがにカッコイイ〜」「ビジュエグすぎるよ。大人な郡司さん最高です」「これはさすがにカッコいい」「え！！かっこいい」「やばっ。カッコよすぎ」「前髪上げた方がカッコよくて」「え！このソロショ、爆イケすぎませんか！！」「どえりゃぁイケメンでんな」「爆イケ」「韓流スターか」「韓流アイドルみたい」「これはたまらんです」「元々かっこいいけどイケメンすぎて鼻血出る」「これ、誰？」「イケちらかしてます！」「モデルみたいです」「誰かわかんなかった…と思ったら本人も言ってたｗ」「超絶イケメン。俳優と思った！」と驚きと絶賛が止まらなかった。