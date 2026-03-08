伊野尾慧“晴流”＆松本穂香“菜帆”が正式交際を開始も…謎の美女が乱入？ 『50分間の恋人』第7話あらすじ
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演する、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜 後10：15）の第7話が、8日に放送される。このほど第7話のあらすじと場面写真が公開された。
【写真】伊野尾慧の後輩・黒田光輝も活躍中
ゲーム会社に勤務する菜帆（松本）は、恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子。そんな菜帆はある日、ひょんなことがきっかけでAIだけが親友という変わり者イケメンの晴流（伊野尾）と“お弁当を30回つくる”という契約を結ぶことになる。
お昼休み50分間を共に過ごすうちに距離が縮まる2人だが、いがみ合っている会社に勤めていることが発覚し、突じょ隠さなければならない秘密の関係に。晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさ真っすぐさに菜帆は次第に惹かれていく、ズレきゅんラブコメディー。
■第7話あらすじ
紆余曲折を経て正式に付き合い始めた晴流と菜帆は、秘密の関係から一転、一緒に買い物をしたり料理を作ったりと幸せな時間を過ごす。
そんなある日の夜、菜帆は、晴流と謎の美女（入山法子）が親しげに歩いている姿を目撃。さらに彼女は、2人だけのランチタイムにも現れて…順調に思われた晴流と菜帆の関係に暗雲が立ち込める（!?）
一方、海外企業からの敵対的買収で苦境に立つダブルスターズ社の志麻（木村多江）と、元妻のピンチを救いたいパイレーツ社の恭平（高橋光臣）の思いは噛み合うことなく、逆に溝を深めることに。
