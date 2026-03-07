〈「19歳女性はなぜ裸に？」“タレントに会える”ーー甘い言葉で女性50人を強姦した「ペテン男の悪質手口」（平成19年の凶悪事件）〉から続く

「強姦だと思っていなかった」――。

40人近い女性を毒牙にかけた男は、法廷でそう言い放った。自殺未遂に追い込まれた被害者もいたにもかかわらず、罪を否認し続けたペテン師。その驚くべき主張と、裁判長の問いに対する“戦慄の答え”とは。

平成19年の凶悪事件、その結末に迫る。なお登場人物はすべて仮名である。



宮本は自分のバッグから大人のおもちゃを取り出し、性体験がなかった恵さんはそれを見てギョッとなったが、タレントに会いたいがためにガマンした。

「じゃあ、今から使ってやるから、カメラ目線で『私に入れて』って言えよ！」

言う通りにすると、男が侵入してきた。初めての相手が冴えない中年男であることに一抹の後悔を感じたが、「これさえクリアすれば、人気タレントたちに会えるんだ……」と自分に言い聞かせた。恵さんは約3時間にわたり、性の玩具にされた。

だが、コトが終わると、宮本は「帰りのタクシー代」と言って2000円を差し出した挙げ句、非情な言葉を浴びせてきた。

「下手なマネはするなよ」

「お前の個人情報はすべて分かってるんだ。ペラペラと住所も名前も電話番号も書き込みやがって。下手なマネはするなよ。オレの仲間はいくらでもいるんだからな！」

解放された恵さんは何が何だかワケが分からなくなってきた。これは現実だろうか。騙されているだけだろうか。だとしたら、あの男に裸のビデオを撮られただけなんじゃないか。考えれば考えるほど悔しさがこみ上げてきた恵さんは、実家とは別の場所に住んでいる姉に電話をかけ、今日あったことを洗いざらい話した。

「それは犯罪よ。すぐに病院へ行きなさい。お母さんには私から話しとくから。それで警察に行って、全部話すのよ！」

事情を聞いた警察は、強姦事件とみて捜査に着手した。その後、同じように声をかけられ、ホテルに連れ込まれた別の被害者2人からも被害届を受けた。

現場の繁華街をパトロールしていたところ、同じ手口で女性に声をかけている宮本を発見。任意同行を求めて追及したところ、容疑を認めたので逮捕した。

ところが、宮本は堂々と「強姦罪の成立」を否定。その理由を次のように述べた。

「彼女たちが怯えているのはすべて演技」

「芸能人がホテルに来るということについては、ウソをついていましたが、事前に私とセックスしてビデオに撮影することについては同意を得ていました。

女性たちはことさら『脅された』と強調していますが、私がヤクザを演じてセックスすることは事前に打ち合わせていたシナリオ通りであり、彼女らの抵抗を抑圧していたものではありません。

ビデオを分析してもらえば分かりますが、彼女たちが怯えているのはすべて演技です。セックスしたのは事実ですが、暴行や脅迫を加えた覚えはありませんから、強姦罪は成立しません」

宮本は元ホテトル経営者。芸能関係者でも暴力団関係者でもない。売春防止法違反と青少年保護育成条例違反でも検挙されたことがあり、9年前にもタレントの名前を出して強姦する手口で検挙され、懲役7年の実刑判決を受けて2年前まで服役していた。

出所後、より巧妙な手口を編み出し、モデル級の美女にターゲットを絞り、わずか半年で40〜50人の女性を毒牙にかけていたのだ。

公判で宮本は検察官による反対尋問で次のように述べた。

検察官「なぜヤクザに犯される設定にしたんですか？」

被告人「私の嗜好です」

検察官「今回、3人の女性が強姦されたと被害を訴えてますよね？」

被告人「はい」

検察官「あなたからすれば、女性たちはウソの被害届を出したんですか？」

被告人「そうです」

検察官「そのようなウソの証言をする心当たりはありますか？」

「女性を傷つけると分かっていたんですか？」

被告人「彼女らが警察に駆け込んだ状況は、第三者を介しています。その第三者に何て言ったのかなと。第三者に話すときは、お金をもらったから付いて行ったのよとは言わないと思います」

検察官「それは、つまりどういうことですか？」

被告人「たとえばある被害者の場合は、ネットで然るべきところを探しています。そのとき、どういう相談をしたのかと考えると、騙されてビデオを撮られましたじゃ事件になりませんから、何らかの教唆があったんだと思います」

検察官「ですから、どうして彼女がウソの被害届を出したのかと聞いているんです」

被告人「それは分かりません」

裁判官からも質問があった。

裁判官「何で被害者らに身分証を求める必要があったんでしょうか？」

被告人「未成年者に対するアレルギーと、ある業界の人にこういうビデオを撮るときは常識だと言われたので」

裁判官「18歳未満であることが分かったら、その時点でやめたということですか？」

被告人「はい」

裁判官「前回の裁判の判決書を見ると、被害に遭った女性が自殺未遂をしたとあるんですが、その通りなんですか？」

被告人「はい」

裁判官「とすると、あなたのしたことが女性を傷つけると分かっていたんですか？」

被告人「はい」

裁判官「そうすると、今回の被害者も傷つくとは思わなかったんですか？」

「強姦だと思っていなかった」

被告人「強姦だと思っていなかったので」

最後に裁判長が尋ねた。

裁判長「被害者の女性3人に、最初に約束した報酬は払ってないですよね？」

被告人「はい」

裁判長「それはなぜですか？」

被告人「結局、今後があるかどうか私の中で振り分けして、今後がないと判断したので」

裁判長「この3人の中で、はっきりとお金をくださいと言った人はいるんですか？」

被告人「いません」

裁判長「それと、相手の人がどこかでウソだと気付いていたと思うと話していましたよね？」

被告人「はい」

裁判長「どこの時点で気付いたと思ったんですか？」

被告人「行為が終わった後の、私のつれない態度ですね」

裁判長「ウソを見抜いたときに、相手の人が何か言ってきたことはあるんですか？」

被告人「ないですね」

裁判長「見抜いたとして、相手の人はどうして怒らないのですか？」

被告人「それは私にも分かりません」

男はその後…

逮捕直前、宮本は証拠になる被害者の同意書やDVDを知人に預けていた。そのため、家宅捜索ではほとんどの被害品が発見できなかった。そのおかげで被害者全員が証人出廷することになった。

裁判所は懲役12年を言い渡したが、強姦のプロが考え出したあまりにも狡猾な手口である。

