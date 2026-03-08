あらゆる場所をコストカットの家 建築費に田中＆遼河「おー！」断熱にはこだわり 『となりのスゴイ家』8日放送
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が8日放送される。この回では「200軒以上の設計を手掛けた建築士の経験をフル活用！高見えコストカットの家」が登場する。
【スゴイ家】広く見える！埼玉県さいたま市宅の玄関
田中と遼河が向かったのは、大きな窓がある家。敷地面積は172.3平方メートル、17.5坪の広さだ。
外観は、正面は塗り壁。他はサイディングにして230万円をコストカットしたという。
玄関は奥まった所に設置。2.2帖で上り框のラインを折って広く見せている。
LDKは天然石からケイカル板に変え25万円のコストカットに成功したという。吹き抜けを2カ所設けることで、開放感も実現した。リビングの塗装もクロスに変えて70万円のコストカットしたという。床材もコストカットし、壁と床で計100万円を削減した。
キッチンには大型のガスオーブンが。色を合わせたウイスキー棚もある。ここではコストカットはしなかった。
2階には6帖の寝室。扉もあり、ウォークインクローゼットがついている。
その先には洗面台につながっている。廊下に設置してスペースを有効活用した。
脱衣室にはランドリールームも併設。浴室は最安グレードにして鏡などもカットした。
部屋には2帖の犬専用ルームがある。窓があり、明るい空間だ。
断熱に優れた造りの家で、外断熱二重通気工法と呼ばれる工法を採用している。家を外から断熱材で包む、空気の通り道が2層というポイントがある。こちらは100万円のコストアップだが、光熱費は削減できているという。
建築費は4500万円。2人は「おー！」と声を上げた。
番組では「ニューヨーク帰りの夫婦が建てた快適さにこだわった友人がワイワイ集える家」も放送される。
