＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

2月8日の札幌公演で1月から始まった全国5カ所のZeppツアーを打ち上げたいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第4回のテーマは「メンバーにこっそり感謝していること」に決定！ 長いつきあいだからこそ普段は口にできない“感謝の気持ち”を紙面を通じて伝えてもらいます。

こんにちは、いぎなり東北産の橘花怜です！ 最近は（メジャーデビュー）2ndシングル「デコ！」のリリースイベントを行っています！ たくさんの方が撮影可能コーナーですてきな写真や動画を撮ってSNSに載せてくださっているので、のぞいてみてくれたらうれしいですハート

今回のテーマは「メンバーにこっそり感謝していること」。私がこっそり感謝している人は、メンバーの（葉月）結菜ちゃん！ です。私は日常で失敗することがたくさんあるのですが、そのたびに結菜が爆笑して「おもしろい！」ってポジティブに変換してくれるんです…（滝涙）。結菜がいてくれたから、かれんはかれんのままでいられると思うし、こっそり…というかごっそり…？ 感謝しています…！ ほかにも感謝していることがたっくさん！ あります。

（律月）ひかるちゃんが近くにいると、超高性能の空気清浄機が置いてあるレベルで空気がおいしくて感謝！ 取材の時に（北美）梨寧が東北産のことを語ってくれるときの言葉が熱くてうれしくなっちゃうことにも感謝！ （安杜）羽加さんが、かれんのために作ってきてくれたお弁当に感謝！ （吉瀬）しんじゅのおかげで「新宿」の文字を見るたびにうれしくなって感謝！ しんじゅのハイツインテール姿を胸に今日も生きてるよ！ （桜）ひなのちゃんが眼鏡をかけたまま顔をのぞき込んでくれたことがかわいすぎて、それを思い出して生きのびたこと多数！ 感謝！ （藤谷）みうさんが、かれんが好きそうな動画を共有してくれるおかげでニコニコになることが多く、その優しさに感謝！ （伊達）花彩さんが、ライブ中に「たのしい！」ってニコニコしている時が本当にかわいいし、太陽みたいで、花彩さんみたいな人と出会えたこと、一緒にアイドルできていることに感謝！ たぶん、感謝の言葉は一生尽きません。みんなと一緒にいる時間が本当に宝物！ いつもありがとう！♡これからも末永くよろしくね！【橘花怜】

◆橘花怜（たちばな・かれん） 2003年（平15）10月21日生まれ、22歳の宮城県産。人の良いところを見つけるのが得意な東北産のリーダー。愛称は「かれんくん」。メンバーカラーはピンク。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。25年7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の同8月9日にavex traxからメジャーデビュー。3月18日にメジャー2ndシングル「デコ！」の発売が決定。