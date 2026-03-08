日本の“最恐打線”が見逃さなかった韓国34歳右腕の不安――日韓戦の勝負を分けた投手の心理「判定に言い訳はできない」【WBC】
日本の強力打線に飲み込まれたコ・ヨンピョ(C)Getty Images
試合前から抱えていた“不安”が災いした。
3月7日、韓国代表はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の第2戦で、野球日本代表「侍ジャパン」に6-8で敗北。これで日韓戦は11連敗という屈辱的な結果となった。
【動画】韓国投手が思わずガックリ…大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチェック
決して防戦一方というわけではなかった。韓国は初回に日本の先発・菊池雄星から3点を先制。序盤戦の流れを掴む意味でも幸先の良いスタートを切っていた。
しかし、侍たちの異次元の強打を前に優位性は長く持たなかった。結果的に流れが変わるキッカケとなったのは、先発右腕コ・ヨンピョが容易く攻略されてしまったことに他ならない。
戦略的意図を持っての起用だった。というのも、韓国は8日に2位争いを展開する台湾と対戦するのだが、ここにエース級投手を当てるという計算があった。無論、コ・ヨンピョも直近5年で4度の二桁勝利を挙げている技巧派だが、MLB通算78勝を挙げたベテラン左腕リュ・ヒョンジンや、2023年にレンジャーズで12勝をマークしたデーン・ダニングと比較すれば、見劣りは否めず。当人も指揮官の抜擢に「『なぜ僕に日本戦を任せたんだろう？』と思う」「どう勝負すべきかっていう不安も多かった」と漏らしていた。
一抹の不安を抱える中で、日本の波状攻撃を食い止めきれるはずがなかった。3回に大谷翔平に内角高めに甘く入ったカーブを捉えられ、特大アーチを被弾したコ・ヨンピョは、なおも2死無塁の局面で2回に2ランを打たれていた鈴木誠也にふたたびソロアーチを食らった。要所で制球が定まらず、甘くなったボールをことごとく粉砕されたベテランは、ここで無念の降板となった。
試合後、コ・ヨンピョの投球内容について「彼らしくない失投ばかりが続いた。右打者には内角攻めを見極められ、追い込んでから球がど真ん中に集中。そんな配球を世界最高の打者たちが見逃すはずがない」と伝えた韓国紙『My Daily』は、悔しさから唇をかみしめる当人の言葉を伝えている。
「打たれた3本の本塁打のうちカーブで2本を打たれたのは悔しい。自分の目標は失点してもできるだけ長いイニングを投げ切ることだったが、今日はイニングの消化すらもできなかった。判定に関しては人間が見ているもので、両チームとも同じ状況だから言い訳はできない。自分が打たれたのはそうじゃない。日本の打者を意識しすぎた結果だ」
重圧のかかるマウンドだった。それだけにコ・ヨンピョも「今日は本当に悔いが残る試合になった」とため息を漏らすしかなかった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]