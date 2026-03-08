「今日も仕事が、終わらなかった…!!」

毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。

「その原因は3つの“隠れたムダ”です」――タスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事を終わらせる人のコツ」を紹介する。

なぜかミスしてしまう人の特徴

「また、ミスしてしまった……」

自分では注意しているつもりでも、資料の数字が間違えていたり、期限に遅れてしまったり……とミスをしてしまう人は多いのではないでしょうか。人間ですからミスはしょうがないとはいえ、ミスはしたくないですよね。何より、信頼を失う結果にもなりかねません。

実はミスしてしまう原因は、仕事の「隠れたムダ」にあります。実力が足りないとか、注意力が足りないというよりも、気づかないうちにムダを生んでしまっているからこそ、ミスが増えてしまうのです。

では、それは何か？ 今回は「仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術」の中から、ミスに直結する「中断の技術」について紹介していきましょう。

「どこまでやったか忘れた」がミスのもと

ここで質問です。

一日の仕事を終えるとき、あなたはどうしていますか？ パソコンを閉じて帰る、ファイルを保存して別の作業に移る、メモに「ここまでやった」と書き残す。人それぞれやり方はあると思います。

実はここに大きな落とし穴が隠れています。

・月曜の朝、先週金曜に考えていた「良いアイデア」が思い出せない

・エクセルを開いたものの、どこまでデータを入力したのか定かでない

・プレゼン資料の続きを始めようとしたら、何を説明しようとしていたのかわからない

そのまま退社してしまうと、次に仕事を再開する時に、必ず何か忘れています。必ずです。

隠れたムダ「アタマ戻り」

これらはすべて「アタマ戻り」による時間のロスです。私はこうした「一度考えたことを忘れてしまう」事象に名前をつけました。それが手戻りならぬ「アタマ戻り」です。

「手戻り」は作業のやり直しですが、「アタマ戻り」は考え直し。どちらも避けたいムダですが、「アタマ戻り」のほうが気づきにくく、見過ごされがちです。

しかも、アタマ戻りに気づいている人はそう多くありません。つまり「隠れたムダ」なのです。このムダをなくす中断の技術を使うだけで、仕事はぐんぐん進むようになります。正確に言えば、これまで毎回2歩下がってから再開していた仕事が、戻らなくなるイメージです。自分史上最速で、仕事が進むようになっていきます。

（本記事は『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』に編集・調整し、一部特別に書き下ろした原稿です）