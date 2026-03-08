ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日（日本時間8日）、1次ラウンドが行われた。A組はカナダが初戦でコロンビアを8―2で破り白星発進を決めた。B組ではイタリアが8―0でブラジルに快勝。D組はオランダがニカラグアに4―3、劇的な逆転サヨナラ勝ちを果たした。

今大会初戦を迎えたカナダは2回、マーリンズ・ケイシーの右越え2ランで先制して主導権を握ると、相手の反撃をしのぎながら終盤へ。4―2の8回にはガーディアンズのボー・ネイラー（26）の適時打などで4点を奪って勝負を決めた。敗れたコロンビアは連敗で0勝2敗となった。

イタリアも白星スタートを決めた。5回まで0―0と緊迫した試合展開も、6回に四球から好機をつかみ、1死一、二塁からアストロズ・デゼンゾの適時打などで2点を先制。7回には2発の本塁打で4点を奪うなど、この試合12安打8得点。守っても4投手の完封リレーでブラジルに快勝した。ブラジルは連敗。

初戦はベネズエラに2―6で敗れて黒星スタートとなったオランダは、この日も苦戦。ニカラグアに1―3とリードされて迎えた9回。2死無走者から連打で二、三塁と粘りを見せると、最後は4番のブレーブス・アルビーズが右中間へサヨナラ3ランを放ち、劇的な幕切れで今大会1勝をもぎとった。ニカラグアは勝利を逃し、連敗で0勝2敗となった。